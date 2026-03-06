“Ellas están haciendo justicia”: la predicción de vidente tras accidente de señalado por crimen de hermanas Malambo

Foto crimen de hermanas en Malambo: vidente asegura que “lo había advertido” y menciona accidente de uno de los señalados.

El doble homicidio de las hermanas Sherydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, continúa generando conmoción en el departamento del Atlántico, mientras las autoridades avanzan en la investigación judicial para esclarecer uno de los crímenes que más ha impactado a la región en las últimas semanas. En medio del desarrollo del proceso y del dolor que vive la familia de las adolescentes, un video difundido en redes sociales por un vidente ha generado controversia y se volvió viral entre los usuarios de plataformas digitales.

Se trata de una publicación realizada por el vidente conocido como SoyelGuardian, integrante del proyecto digital Costa Paranormal, quien afirmó haber anticipado algunos de los hechos que posteriormente se conocieron en torno al secuestro y asesinato de las hermanas en Malambo. Sus declaraciones circularon ampliamente en redes sociales y despertaron múltiples reacciones entre los internautas, especialmente luego de que se conociera el accidente de tránsito en el que resultaron heridos algunos de los señalados por el crimen.

Vidente se hace viral tras hablar del caso de las hermanas Hernández Noriega y del accidente de uno de los capturados

En el video difundido en sus cuentas digitales, el vidente aseguró que desde el momento en que se conoció la desaparición de las adolescentes había advertido lo que, según él, terminaría ocurriendo. En su intervención, el hombre se dirigió a sus seguidores afirmando que sus advertencias estaban relacionadas con los hechos que posteriormente salieron a la luz durante la investigación.

“Mi gente, desde el primer día que salió esta noticia ustedes vieron la clarividencia que el guardián hizo… miren cómo está saliendo todo”, expresó el vidente en el material audiovisual que se viralizó rápidamente.

Durante el mismo mensaje, el hombre sostuvo que aún podrían conocerse nuevos detalles sobre el caso que sorprenderían a la opinión pública. Según su versión, la investigación revelaría más información en las próximas horas o días.

“Van a salir muchas cosas más porque aquí hay cosas que van a salir a la luz que ustedes se van a sorprender en las próximas horas”, afirmó.

En el video también mencionó el accidente de motocicleta que sufrió uno de los señalados por el crimen, hecho que posteriormente permitió a las autoridades avanzar en el proceso investigativo. En ese momento pronunció una frase que se difundió ampliamente en redes sociales: “Ellas están haciendo justicia”, en referencia a las víctimas.

El contenido generó debate entre los usuarios de internet, quienes reaccionaron con comentarios divididos. Mientras algunos consideraron que las palabras del vidente coincidían con lo ocurrido, otros señalaron que se trataba únicamente de interpretaciones sin sustento.

El accidente que permitió avanzar en la investigación

Más allá de las versiones difundidas en redes sociales, lo cierto es que el accidente de tránsito ocurrido en medio de piques ilegales en Puerto Colombia terminó convirtiéndose en una pieza clave dentro de la investigación adelantada por las autoridades.

El siniestro vial se registró hacia las 11:50 de la noche del jueves 26 de febrero, cuando varias motocicletas participaban en carreras ilegales en esa zona cercana a Barranquilla. En medio de la actividad, se produjo un choque que dejó cuatro personas lesionadas.

De acuerdo con la información conocida, los heridos fueron trasladados a la Clínica Altos de San Vicente, donde ingresaron aproximadamente a las 12:15 de la madrugada del viernes 27 de febrero para recibir atención médica.

Dos de los lesionados fueron dados de alta posteriormente, mientras que otros dos permanecieron bajo custodia policial, lo que despertó el interés de las autoridades que investigaban el caso del secuestro y asesinato de las hermanas Hernández Noriega.

Tras las verificaciones correspondientes, el Gaula de la Policía confirmó que entre los heridos se encontraban Juan David Taboada Olivares, alias “Tata”, y otro individuo conocido como alias “El Mono”, quienes eran señalados por los investigadores como presuntos responsables del doble homicidio.

El accidente terminó convirtiéndose en una pista fundamental para las autoridades, ya que permitió ubicar el teléfono celular desde el cual presuntamente se realizaban las llamadas extorsivas a la madre de las adolescentes.

El rastro del celular y la captura de los sospechosos

La investigación dio un giro importante cuando los investigadores lograron rastrear el celular que estaba siendo utilizado para enviar mensajes de extorsión a Maricruz Noriega, madre de las víctimas.

Según se conoció, el dispositivo había estado emitiendo señal en distintos barrios y sectores durante varios días, lo que dificultaba su ubicación exacta. Sin embargo, en determinado momento el teléfono dejó de moverse y comenzó a emitir señal desde un único lugar: la Clínica Altos de San Vicente.

Ese dato resultó clave para los investigadores, quienes acudieron al centro médico para verificar la situación. Allí encontraron a los sospechosos hospitalizados tras el accidente de tránsito.

Fue entonces cuando las autoridades lograron establecer una conexión directa entre los heridos del accidente y el caso del secuestro y asesinato de las adolescentes.

La detención de los sospechosos en ese centro médico permitió comenzar a desenredar la trama criminal detrás del caso que había conmocionado a Barranquilla, Malambo y todo el Atlántico.

Imputación de cargos por parte de la Fiscalía

A medida que avanzó el proceso judicial, la Fiscalía 4 Especializada formuló imputación de cargos contra Juan David Taboada Olivares, de 19 años, señalado como uno de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato de las hermanas Hernández Noriega.

La audiencia se realizó ante el Juez 19 Penal Municipal con funciones de control de garantías, Crisanto Rhenals Correa.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas.

El proceso se desarrolló de manera reservada, debido a que las víctimas eran menores de edad. Durante la audiencia, el acusado decidió no aceptar los cargos presentados por el ente investigador.

La captura de Taboada Olivares había sido legalizada días antes, luego de que fuera detenido cuando salía de la Clínica Altos de San Vicente, donde permanecía hospitalizado tras el accidente ocurrido durante los piques ilegales.

La posible participación de un adolescente

Dentro del proceso investigativo también ha sido mencionada la posible participación de un adolescente de 17 años, conocido con el alias de “El menor”.

De acuerdo con las primeras indagaciones, este joven sería la persona que aparece en un video en el que presuntamente dispara contra Sherydan Sofía Hernández Noriega.

Las versiones preliminares indican que, cuando ese hecho ocurrió, Keyla Nicol Hernández Noriega ya habría sido asesinada, lo que ha generado aún más conmoción en la comunidad.

Las autoridades también investigan la hipótesis de que los responsables habrían enviado mensajes desde el celular de una de las víctimas para exigir dinero a su madre a cambio de liberarlas.

Este hecho llevó a que el caso fuera investigado como un posible secuestro extorsivo, una de las líneas principales dentro del proceso judicial.

El hallazgo de los cuerpos

El descubrimiento de los cuerpos de las adolescentes se produjo el 28 de febrero, tras varios días de intensa búsqueda.

Según informaron las autoridades, el hallazgo fue posible gracias a un trabajo conjunto entre los investigadores y el Gaula de la Policía, quienes utilizaron tecnología de rastreo para ubicar el celular relacionado con el caso.

Ese dispositivo tecnológico había sido entregado por la Alcaldía Distrital de Barranquilla como apoyo a las labores de investigación.

Durante los interrogatorios a los sospechosos, uno de ellos habría revelado las coordenadas del lugar donde estaban enterrados los cuerpos.

Con esa información, los investigadores se trasladaron hasta una zona enmontada del barrio Maranatha, en el municipio de Malambo, donde finalmente encontraron los restos de las jóvenes en una fosa.

El hallazgo generó una profunda conmoción entre los habitantes del área metropolitana de Barranquilla.

Una comunidad que exige justicia

El crimen de las hermanas Hernández Noriega provocó una fuerte reacción de indignación en la comunidad.

Ciudadanos, líderes sociales y vecinos de distintos sectores han expresado su solidaridad con la familia y han pedido a las autoridades que el caso no quede en la impunidad.

Durante las honras fúnebres de las adolescentes, realizadas días después del hallazgo, familiares, amigos y conocidos reiteraron el llamado a que la investigación continúe hasta esclarecer completamente lo ocurrido.

Para Maricruz Noriega, madre de las jóvenes, el dolor sigue siendo imposible de dimensionar.

En medio del funeral, la mujer repitió una frase que reflejó la magnitud de la tragedia que atraviesa su familia: “¿Qué voy a hacer sin mis hijas?”.

Sus palabras se convirtieron en el símbolo del profundo impacto que este caso ha dejado en la comunidad.

Mientras el proceso judicial continúa y las autoridades siguen recolectando pruebas, Barranquilla, Malambo y el Atlántico permanecen atentos a los avances de la investigación, con la esperanza de que se establezcan todas las responsabilidades y que el doble homicidio de las hermanas Sherydan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega no quede sin castigo.