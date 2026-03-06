Se pronunció parque donde falleció mujer tras lanzarse por un tobogán: esperarán informe antes de volver a pronunciarse

Una verdadera tragedia se registró en el parque Entre Flores, ubicado en zona rural del municipio de Chinácota, Norte de Santander. Allí una mujer de 28 años, identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, falleció tras lanzarse por un tobogán. El hecho quedó grabado en un video que ha causado indignación en las redes sociales.

(Lea más dando clic en: Tragedia en Chinácota: Video registró el accidente mortal de una joven en un tobogán extremo).

En las imágenes se observa el momento en el que la mujer es empujada por un empleado del parque. “¿Allá me recibe alguien?“, pregunta Yuris Cristel, con miedo visible. ”Sí, allá en la piscina", le contestan. “Siempre hacia atrás, piernas cruzadas y bien agarrada. No tenga miedo”, le dicen antes de lanzarla.

En la primera recta se observa que hace un recorrido normal, pero en la curva se ve que salta y se va hacia un lado, cayendo al vacío.

Poco después, se confirmó que había fallecido y su caso empezó a generar indignación contra los dueños del parque, pues sobre ellos pesaron duros cuestionamientos. Entre otras cosas, hay dudas sobre las garantías de seguridad que había en el tobogán.

El comunicado del Parque Entre Flores tras la muerte de Yuris Cristel

Por medio de sus redes sociales oficiales, el paraque Entreflores publicó un comunicado en el cual se refirió a las acciones que adelantaron después de que se presentó el accidente.

“El equipo jurídico de trabajo de Entre Flores SAS encabezado por el abogado OSCAR HORACIO GIRALDO REYES y la firma JAIMES CHÍA Y ABOGADOS ASOCIADOS, lamentan profundamente el suceso ocurrido el dia de ayer, 5 de marzo de 2026, en nuestras instalaciones", señaló el parque en su comunicado.

Además, manifestaron sus condolencias a la familia, los amigos y allegados de Yuris Cristel.

Luego, informaron que, tras la caída de la mujer, activaron sus protocolos de emergencia para atender este tipo de casos y le brindaron lo que calificaron como un “apoyo inicial”.

“Entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen de manera diligente”, puntualizó el parque.

Adicionalmente, señalaron que su prioridad es el bienestar de sus visitantes.

Por último, indicaron que no se pronunciaran más sobre lo ocurrido hasta que se adelanten las investigaciones pertinentes.

“Por respeto a la memoria de la victima y a la reserva de la investigación en curso, nos abstendremos de emitir declaraciones adicionales sobre las causas del siniestro hasta que las autoridades correspondientes entreguen un informe oficial. Reiteramos nuestro respeto y consideración hacia la familia Garcia Manrique en este momento de profundo pesar”, concluyó el parque.