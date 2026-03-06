“Una estructura criminal organizada que planeó y ejecutó el magnicidio”: familia de Miguel Uribe reacciona a la condena de Carlos Mora

Audiencia de lectura de fallo en contra de Carlos Eduardo Mora por magnicidio de Miguel Uribe Turbay. (Foto: Captura de Pantalla audiencia 6 de marzo de 2026)

Familia asegura que condena de Carlos Eduardo Mora confirma que el crimen fue planeado

La familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay reaccionó a la condena de 21 años de prisión contra Carlos Eduardo Mora González, alias “El Veneco”, por su participación en el magnicidio ocurrido en 2025.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado.

Tras conocerse la sentencia, la familia se pronunció a través de un comunicado en el que señalaron que el fallo judicial confirma que el crimen no fue un hecho aislado.

“Con esta decisión judicial, el Estado colombiano reafirma y fortalece el reconocimiento de la existencia de una estructura criminal organizada que planeó y ejecutó el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay”, indicaron en un pronunciamiento.

En el mismo comunicado, la familia insistió en que el asesinato fue resultado de una planificación previa y de la acción coordinada de varias personas.

“Este hecho no corresponde a un episodio aislado ni producto de la improvisación. El fallo evidencia la existencia de una planificación previa, una distribución definida de roles, coordinación logística y la actuación de una organización criminal que operó por encargo y con una finalidad política”, señalaron.

La familia también agregó que reconoce “el trabajo técnico y estructural adelantado por la Fiscalía General de la Nación, así como la decisión firme, independiente y jurídicamente sustentada adoptada por la juez de conocimiento. Esta condena constituye un avance importante en la búsqueda de justicia”.

Sin embargo, la familia subrayó que el proceso judicial aún no termina. “La responsabilidad penal no se limita a quienes ejecutaron materialmente el crimen o prestaron apoyo logístico. El propio fallo da cuenta de la existencia de mando, dirección y financiación dentro de la estructura criminal”, indicaron.

Finalmente, reiteraron que seguirán impulsando acciones legales para que se identifique a todos los responsables.

“Como representantes de las víctimas, reiteramos nuestro compromiso de impulsar todas las acciones jurídicas necesarias para que la investigación avance hasta los determinadores, instigadores y financiadores, y para que se produzcan capturas, imputaciones y condenas contra cada uno de los responsables de la dirección criminal de este magnicidio”, concluyeron.