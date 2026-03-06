“Actor de relleno”: Armando Benedetti explicó el rol del presidente Petro en la película

El presidente Gustavo Petro volvió a generar debate público luego de que se conociera una fotografía en la que aparece participando en el rodaje de una película junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador del premio Óscar a mejor actor de reparto en 1997. La imagen, revelada el 5 de marzo por Caracol Radio, muestra al mandatario vestido con un traje de época durante una escena del largometraje.

En la fotografía también aparece el actor colombiano Luis Alfredo “Lucho” Velasco, lo que confirmó que el jefe de Estado participó en una breve secuencia de la producción cinematográfica, que cuenta con financiación con recursos públicos y narra la vida del almirante José Prudencio Padilla, héroe naval de la independencia.

Benedetti confirmó que Petro apareció en película con rol de relleno

La película es una coproducción de RTVC con la empresa Valencia Producciones FX y cuenta con la participación de Cuba Gooding Jr. como protagonista. El proyecto ha generado polémica debido a su costo y a la participación del mandatario en el rodaje.

De acuerdo con información conocida por Forbes Colombia sobre el contrato de producción, el presupuesto del largometraje está entre los 15.000 a 15.891 millones de pesos, equivalentes a cerca de 4 millones de dólares, de los cuales una parte significativa proviene de recursos públicos aportados por el Gobierno de Petro.

Sobre la aparición del presidente en la película se pronunció el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que se trata de una participación muy breve y que, según tiene entendido, el mandatario inicialmente no quería hacerlo.

“No tengo mucha información. Lo que sí sé es que se estaba presentando un reel de lo que estaba pasando en la película. Lo que tengo entendido es que convencen al presidente de que haga eso”, afirmó Benedetti en entrevista con Blu Radio.

El ministro explicó que, según le han comentado, la escena corresponde a un momento corto dentro de la historia. “Tengo entendido que él no quería y lo convencen de que pase por ahí, de que haga ese tipo de escenas, que eso lo hacían otros directores como Scorsese”, dijo.

Benedetti también descartó que se trate de un papel relevante dentro de la producción. “Que hiciese ese espacio de relleno, básicamente. No es un momento de ego, de llamamiento a aplaudirse. Es un tema de segundos ahí. Lo convencieron de hacer eso”, señaló.

El funcionario añadió que la intervención del presidente corresponde a un cameo y no a un rol interpretativo dentro del reparto. “Es un rol de relleno, porque para actuar se necesitan otras virtudes y otras actitudes”, concluyó.

La participación del mandatario en el rodaje ha generado una fuerte polémica, principalmente por el uso de recursos públicos para financiar la película y por la presencia de un jefe de Estado en ejercicio dentro de una producción cinematográfica.