Confirman la condena a 21 años de cárcel a Carlos Eduardo Mora por su participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Un juez penal especializado condenó a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, luego de que aceptara su participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La sentencia se dio tras un preacuerdo con la Fiscalía en el que el implicado reconoció su papel dentro del plan criminal que terminó con el atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

También le puede interesar: Condenan a 21 años a Carlos Eduardo Mora por su participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Juez confirmó la codena contra Carlos Eduardo Mora

De acuerdo con la investigación, Mora participó en la logística del ataque y fue el conductor del vehículo utilizado por los sicarios durante la acción criminal.

El atentado dejó gravemente herido a Uribe Turbay, quien permaneció hospitalizado durante dos meses y finalmente falleció el 11 de agosto de 2025 a causa de las lesiones sufridas, en un caso que generó conmoción nacional y reabrió el debate sobre la violencia política en Colombia.

NOTICIA EN DESARROLLO...