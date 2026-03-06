Policía ayudó a nacer a una bebé dentro de un vehículo en pleno centro de Medellín

Mujer policía ayudó al nacimiento de una bebé en un carro. (Foto: Cortesía)

Mujer policía ayudó al nacimiento de un bebé dentro de un vehículo

Una mujer policía asistió el nacimiento de una bebé en medio de una congestión vehicular en el centro de Medellín. El hecho ocurrió en la comuna La Candelaria, donde uniformados que realizaban labores de patrullaje respondieron al llamado de auxilio de una mujer que se encontraba en trabajo de parto dentro de un vehículo.

De acuerdo con la Policía Nacional, los hechos se registraron mientras los uniformados adelantaban labores de verificación y control en inmediaciones del sistema de transporte masivo Metro.

Bebé nació en un vehículo en pleno centro de Medellín

En ese momento, escucharon el llamado desesperado de una mujer que pedía ayuda desde el interior de un carro detenido en medio del tráfico.

Al acercarse, los policías encontraron a una ciudadana de 28 años que estaba en pleno trabajo de parto. Ante la urgencia del nacimiento, una de las uniformadas ingresó al vehículo y comenzó a asistir el parto.

“Ante la urgencia del nacimiento y priorizando la vida como valor supremo, una de nuestras uniformadas abordó el vehículo y, con serenidad, asistió el parto, recibiendo a la bebé en condiciones seguras”, informó la institución.

Mientras esto ocurría, el compañero de patrulla de la policía se movilizó en su motocicleta institucional para abrir paso entre los vehículos y facilitar el traslado hacia un centro asistencial.

“De manera simultánea, su compañero de patrulla abrió paso entre el tráfico para garantizar el traslado oportuno hacia un centro asistencial, donde madre e hija recibieron atención médica especializada”, señaló la Policía.

La recién nacida, llamada Gabriela, fue valorada por el personal médico una vez llegaron al hospital. Según el reporte, tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado de salud.

Para la institución, el caso refleja el papel que cumplen los uniformados en situaciones de emergencia. “Este hecho representa mucho más que una acción de apoyo. Simboliza el compromiso real y permanente de la institución con la protección de la vida y el cuidado de las mujeres”, destacó la Policía.

La entidad también resaltó que su labor no se limita a las tareas de seguridad. “Nuestro servicio trasciende la seguridad operacional; también es acompañamiento, solidaridad y presencia oportuna cuando más se necesita”, concluyó la institución.