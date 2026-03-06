Así fue como joyero terminó secuestrado al llegar a Medellín a cumplir cita para vender oro y esmeraldas

Joyero bogotano fue secuestrado después de llegar a Medellín para un negocio

Un negocio que parecía una simple transacción comercial terminó en un secuestro en el centro de Medellín. Un comerciante que llegó desde Bogotá para vender joyas, oro y esmeraldas fue retenido por varias personas luego de descubrir que le habían pagado con dinero falso.

El caso ocurrió en el sector de La Veracruz y fue denunciado ante el Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, lo que permitió activar un operativo que terminó con la captura de cinco presuntos responsables.

También le puede interesar: “Actor de relleno”: Armando Benedetti explicó el rol del presidente Petro en la película

Joyero bogotano fue secuestrado en Medellín al llegar a vender oro y esmeraldas

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que la alerta se recibió tras la denuncia de la víctima. “Recibimos una denuncia de un ciudadano que había sido víctima de secuestro. Aquí en el sector de La Veracruz, en un hotel, una persona fue secuestrada”, indicó.

De acuerdo con el oficial, todo comenzó con un negocio pactado entre comerciantes, “los hechos se originan producto de una transacción de unos ciudadanos que llegaron de la capital de la República a comercializar oro, a comercializar esmeraldas, a comercializar joyas”, explicó.

Lea también: “Tapamos los huecos del gobierno”: Andrés Julián Rendón arremetió contra Petro que dice que todos los días les “ponen zancadilla”

Según la investigación preliminar, durante el intercambio los compradores habrían entregado dinero falso como pago por las joyas, lo que desató un enfrentamiento.

“A estos ciudadanos les pagan la cuantía de esas joyas con dinero falso. Cuando se percatan de que el dinero es falso, inmediatamente se genera un caso de intolerancia, un caso de reclamo y la víctima, que había llegado desde la capital de la República, es secuestrada”, relató el general Bello.

Puede leer: Más de 3000 aspirantes buscan llegar al Congreso en las elecciones del domingo

Tras conocer el caso, el Gaula de la Policía activó las labores investigativas para ubicar a los responsables y rescatar al comerciante.

“Se pone en conocimiento de nuestro Gaula, adelantamos todos los actos investigativos y los actos urgentes. Se recibió la noticia criminal y se tomaron entrevistas a los testigos presenciales de los hechos”, señaló el comandante.

Lea aquí: “Ya empezaron a cantar”: Fico reaccionó por nuevo principio de oportunidad en proceso que involucra a exfuncionarios de Daniel Quintero Calle

Las pesquisas llevaron a los uniformados hasta un hotel del mismo sector de La Veracruz, donde se encontraban los presuntos responsables.

“Se logra la captura de cinco delincuentes en un hotel en el sector de La Veracruz, producto de esta transacción que habían realizado el día anterior”, informó el oficial.

Más noticias: Atención: Invima prohíbe la venta de más de 130 esmaltes semipermanentes por contener sustancias cancerígenas

La Policía también reiteró el llamado a los ciudadanos a denunciar este tipo de delitos de manera oportuna, especialmente en casos de extorsión o secuestro en la línea 165.