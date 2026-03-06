Oviedo le declaró su amor a Maluma y lo pondrá a cantar el himno en su posesión su llega a ser presidente

El próximo domingo 8 de marzo, Colombia se prepara nuevamente para una jornada democrática con la realización de las elecciones legislativas, acompañadas por las consultas presidenciales. En este escenario, Juan Daniel Oviedo forma parte de La Gran Consulta por Colombia, quien sorprendió recientemente al revelar que contratará a un reguetonero para que cante el himno Nacional el día de su posesión si llegase a ganar.

Oviedo, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, y Enrique Peñalosa;son quienes conforman esta consulta, una de las más opcionadas para hacerle la ‘pelea’ a quienes lideran la opción de voto en las encuestas, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Oviedo ha convertido sus redes sociales su principal fuente de masificación de sus propuestas presidenciales, lo que le ha permitido acumular más de 249.000 seguidores en plataformas como Tiktok, red en la que frecuentemente se vuelve viral.

Lo que significa su presencia en el ámbito político y las redes lo llevó a ser el más reciente invitado de uno de los programas digitales más vistos en el país, ‘Por la ventana pódcast’, de Culotauro, Camilo Sánchez y Emir Quintero; formato en el que habló, entre otras cosas de delicado accidente que sufrió en su infancia que lo llevó a que le pusieran 74 puntos de cirugía en su rostro.

A todo esto se le sumó, que, entre chiste y chanza, ke reveló al trío de comediantes que tenía planeado decirle a Maluma que cante el himno de los colombianos en el día de su posesión; eso sí, si se llega a ganar el puesto de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Adicionalmente dijo que entre otras razones para elegir al paisa está el que “él tiene su corazoncito y sabe quién le gusta”.

¿Quién ganaría la presidencia de Colombia entre Cepeda y De la Espriella?

Basado en los resultados de “La Gran Encuesta” (GAD3 para Noticias RCN) y la medición de Invamer (para Blu Radio y Noticias Caracol) de finales de febrero de 2026, Iván Cepeda ganaría la presidencia en un eventual enfrentamiento directo contra Abelardo de la Espriella. Según los datos analizados, Cepeda mantiene una ventaja sólida tanto en la intención de voto para la primera vuelta como en los escenarios simulados de balotaje. En el estudio de Invamer, Cepeda alcanza un 43,0% frente al 23,4% de De la Espriella en la primera vuelta, diferencia que se ensancha en la segunda vuelta, donde el candidato del Pacto Histórico obtendría un 59,4% de los apoyos frente al 37,4% del abogado.

Por otro lado, la encuesta de GAD3 muestra un panorama un poco más competitivo pero con la misma tendencia de liderazgo para la izquierda. En este sondeo, Cepeda encabeza la intención de voto con un 34% sobre un 26% de De la Espriella; sin embargo, en el escenario de segunda vuelta, el margen se estrecha a solo cinco puntos, con Cepeda obteniendo un 38% y De la Espriella un 33%. Esta diferencia sugiere que, si bien Cepeda es el favorito actual, De la Espriella logra capturar un voto de opinión significativo que podría convertir la elección en una disputa abierta, dependiendo de la movilización de los indecisos y las alianzas que se concreten tras las consultas de marzo.