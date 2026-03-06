En pleno homenaje a Jesse Jackson, Petro no desaprovechó y le envió indirecta a Trump: “Separarse de Netanyahu”

El presidente Gustavo Petro hizo presencia en las honras fúnebres del reverendo Jesse Jackson, en Casa de la Esperanza, en Chicago, Estados Unidos. El mandatario compartió junto con personalidades de gran relevancia en la política estadounidense como Barack Obama, el reverendo Al Sharpton, Kamala Harris y Joseph Biden.

Petro tuvo un espacio para dar un discurso, en el que inició dando condolencias por la muerte de Jackson.

“A toda la familia Jackson, mi sentido pésame, mi solidaridad en momentos que se vuelven difíciles”, expresó el mandatario.

El Presidente recordó que condecoró a Jesse Jackson con una de las más altas distinciones de la República de Colombia porque lo consideraba “un símbolo viviente de la lucha por la libertad de los pueblos africanos”.

Petro continúo agregando en su intervención, la importancia de la diversidad humana.

“Esa coincidencia en la historia de la libertad en lugares apartados como Chicago, Haití y la Gran Colombia me hace pensar que la lucha por la libertad tiene una base que se llama: diversidad humana. No se puede ser libre sin la diversidad humana; desde el nacimiento mismo de la humanidad, la diversidad ha sido su fundamento. La diversidad es la gran riqueza de la naturaleza y la humanidad”, expresó el jefe de Estado.

Petro siguió en su discurso refiriéndose a la actual coyuntura mundial.

“A veces me siento cuando amanezco en un día pensando en que estamos viviendo lo que se vivía en Europa en el año 1933. Me sorprenden las noticias, incluso sobre mi mismo, era el 3 de enero, acabábamos de festejar este nuevo año y caían misiles en Caracas. Esa era la ciudad donde nació Simón Bolívar. Un misil en el Caribe, que es el mar de la libertad no puede ser, es una alerta”, dijo Petro.

Renglón seguido y cuando ya le estaban pidiendo terminar su intervención en medio de aplausos, el mandatario aprovechó para enviarle una fuerte indirecta a su homólogo Donald Trump.

“Nos toca unirnos a todos, porque contra los misiles no hay fusiles que valgan; lo que hay es la palabra con poder y la multitud detrás de ella, que es la humanidad. Hoy es el momento de que el presidente de los Estados Unidos (...) pueda separarse completamente de quien lo lleva a él y a la humanidad a un abismo, separarse de Netanyahu es necesario, separarse de quien lanza misiles contra niños y niñas en el planeta tierra”, finalizó Petro.