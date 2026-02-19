“Eso sería un descaro absurdo”: María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, dijo que quién no sería fórmula vicepresidencial

En medio de versiones surgidas tras declaraciones recientes, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, aclaró en entrevista con la periodista Eva Rey que nunca contemplaría ser fórmula vicepresidencial de uno de los aspirantes a sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño para las próximas elecciones presidenciales.

Durante la conversación, Tarazona explicó que sus palabras anteriores fueron malinterpretadas y enfatizó que su relación con el padre del dirigente asesinado es cercana desde hace más de una década.

María Claudia Tarazona habló de quién sería la fórmula vicepresidencial

“Primero, Miguel papá ha sido un soporte en todos los aspectos, emocional con mis hijas, conmigo, con Alejandro, tiene esa fortaleza de a pesar de vivir el duelo y el dolor que está viviendo, ser soporte para mí, para mis hijos y para Alejandro”, dijo Tarazona. Además, aclaró que “claro que lo apoyo, lo quiero, lo admiro, me parece un hombre brillante, resiliente”.

Tarazona relató que el vínculo familiar se ha construido durante 15 años y que la cercanía trasciende a la coyuntura actual. “Mi relación con Miguel papá viene de 15 años atrás, somos amigos, nos queremos, nos conocemos, hemos estado juntos, hemos viajado, hemos vivido una vida juntos. Esta era su casa también”, señaló.

Ante la pregunta directa sobre la posibilidad de acompañarlo en una fórmula presidencial para las próximas elecciones presidenciales, Tarazona fue enfática en descartar ese escenario.

“No sería vicepresidente de mi suegro porque pues eso no sería, mejor dicho, eso sería un descaro absurdo, pero por encima de mi suegro no hay nadie”, enfatizó.

Durante la entrevista también opinó sobre eventuales escenarios de la Gran Consulta. Al ser consultada por los aspirantes, expresó su preferencia por Paloma Valencia y consideró que podría ser la ganadora.

“¿Entre Paloma y Abelardo quién te suena más ahí?“, le preguntó Eva, a lo que respondió ”Uy, no, Paloma. Paloma. Sí“. De inmediato le contrapreguntó: ¿La ves ganadora de la gran consulta?, a lo que dijo sin dudar: “Pero por supuesto que sí, no me cabe la menor duda”.