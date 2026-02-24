Sentencia histórica: 21 años de cárcel para implicada en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La justicia colombiana ha dado un paso decisivo en el esclarecimiento del crimen que conmocionó al país el año pasado. Una juez penal del circuito especializado de Bogotá dictó sentencia condenatoria contra Katherine Andrea Martínez Martínez, tras avalar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por su participación directa en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Los hechos, que aún generan eco en la opinión pública, ocurrieron el pasado 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, al occidente de la capital. La condena impuesta es de 21 años y 2 meses de prisión, una pena que deberá cumplir de manera efectiva en un centro carcelario.

El rol de “la transportadora”: Así se fraguó el ataque

La investigación liderada por la Fiscalía permitió desarticular la red logística detrás del atentado. Según el expediente, Martínez Martínez no era una figura ajena al mundo delictivo; formaba parte de un grupo criminal especializado en homicidios selectivos.

Su papel fue fundamental para la ejecución del plan. Fue contactada por Elder José Arteaga Hernández, señalado como uno de los cerebros y articuladores del crimen. La misión encomendada a la hoy condenada fue la siguiente:

Recolección: Desplazarse hasta la localidad de Suba para recibir una pistola tipo Glock. Modificación: El arma no era convencional; había sido alterada mecánicamente para aumentar su capacidad de daño y letalidad. Traslado y entrega: Martínez transportó el arma hasta las inmediaciones del parque El Golfito, donde, desde un vehículo, se la entregó a Arteaga Hernández.

Finalmente, esa misma arma fue la que llegó a manos del adolescente encargado de apretar el gatillo contra el líder político en el sector de Modelia.

Dato Clave: La aceptación voluntaria de los cargos por parte de la procesada agilizó el proceso judicial, permitiendo la firma del preacuerdo que hoy la deja tras las rejas por más de dos décadas.

Delitos y agravantes: Una condena sin beneficios

La juez fue contundente al calificar las acciones de Martínez. La sentencia de 21 años responde a una sumatoria de delitos graves, todos bajo la figura de conductas agravadas:

Homicidio: Por su coautoría en el ataque contra el senador.

Por su coautoría en el ataque contra el senador. Concierto para delinquir: Por su vinculación con la estructura criminal organizada.

Por su vinculación con la estructura criminal organizada. Porte ilegal de armas: Por la manipulación y transporte de la pistola modificada y sus municiones.

El contexto de un crimen que marcó al 2025

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay representó un desafío sin precedentes para la seguridad ciudadana y la estabilidad política en Bogotá. Con esta condena, las autoridades envían un mensaje claro sobre la persecución a las estructuras de sicariato. Sin embargo, el proceso continúa, pues aún quedan fichas por mover en el tablero judicial respecto a los demás determinadores y el resto de la banda delincuencial implicada.

La condena de Katherine Andrea Martínez Martínez marca el cierre de uno de los capítulos judiciales más seguidos por la prensa nacional, reafirmando que, en casos de alta sensibilidad social, la cooperación entre entes investigativos es la clave para la justicia.