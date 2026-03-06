“Liberar la zona de peajes costosos”: Petro anunció que quiere comprar la concesión de Autopista del café para impulsar el ferrocarril eléctrico

El presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno estudia la posibilidad de comprar la concesión de Autopistas del Café con el objetivo de eliminar peajes costosos en la región y avanzar en un proyecto de movilidad basado en el ferrocarril eléctrico.

La declaración la hizo al referirse a la estrategia de electrificación del transporte en Colombia, que, según explicó, hace parte de la política de descarbonización y transición energética que impulsa su administración.

Petro anunció busca impulsar la construcción del ferrocarril eléctrico

“Entre el tema de la movilidad, la electrificación del transporte es fundamental. Dado que la matriz de generación de energía eléctrica debe ser cada vez más limpia”, señaló el mandatario durante la audiencia de la adjudicación del proyecto vial El Estanquillo–Popayán.

Petro afirmó que el ferrocarril eléctrico es una alternativa clave para reducir las emisiones de carbono y mejorar el sistema de transporte del país.

“Entre menos arrojemos CO2, mejor para la vida del planeta toda, no solo la humana. Y en este caso el ferrocarril eléctrico con generación limpia de energía es una solución, una mitigación”, dijo.

En ese contexto, el jefe de Estado aseguró que el Gobierno busca retomar y modernizar la red ferroviaria nacional, que, según él, fue abandonada durante décadas.

“Que Colombia haya abandonado el ferrocarril, que fue bien financiado con la venta de Panamá, es uno de los grandes desastres históricos”, sostuvo.

El presidente también planteó que el desarrollo ferroviario debe incluir tanto transporte de carga como de pasajeros, para que las comunidades se apropien de este sistema de movilidad.

“Nunca entendí por qué excluyeron el tema pasajeros. Si la gente no se apropia de la tecnología, no le sirve. Hay que hacer que la gente tenga sentido de pertenencia y eso solo se logra si le sirve”, explicó.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro indicó que una de las medidas que estudia el Gobierno es la compra de la concesión de Autopistas del Café. “Queremos comprar la concesión de autopistas del café por lo que queda de sus utilidades y liberar la zona de peajes costosos”, escribió.

Según el mandatario, esta decisión permitiría replantear la infraestructura de transporte en la región cafetera y avanzar hacia un modelo de movilidad más limpio y conectado con proyectos ferroviarios eléctricos.

En el mismo mensaje, el presidente también se refirió a la financiación de otros proyectos viales y aseguró que en la doble calzada entre Popayán y El Estanquillo solo un 3% de la obra se financiará con peajes, lo que, según dijo, busca reducir la carga económica para los usuarios de las carreteras.