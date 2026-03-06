Bloquean la salida de Chía hacia Bogotá: Estos son los reclamos de los comerciantes

Bloqueo de protestantes en la vía Chía a Bogotá. (Foto: Tomada de X @catapatino 6 de marzo de 2026)

La mañana de este viernes 6 de marzo se registraron bloqueos en vías clave de Chía, en Cundinamarca, debido a una protesta de comerciantes que afectó la movilidad hacia Bogotá. Usuarios en redes sociales reportaron largas filas de vehículos y compartieron imágenes del congestionamiento en distintos puntos del municipio

Según versiones preliminares, los manifestantes cerraron la avenida Pradilla y la variante Chía Cota, dos de las principales rutas de salida hacia la capital del país.

Comerciantes protestan y bloquean la vía con conduce de Chía a Bogotá

La protesta fue protagonizada por comerciantes, en su mayoría de establecimientos nocturnos de la zona, quienes aseguran estar inconformes con operativos y medidas que, según dicen, afectan su actividad económica.

Durante la manifestación, varios de los participantes portaban pancartas con mensajes como “por un comercio libre de persecución”, en las que también exigían la presencia del alcalde de Chía, Leonardo Donoso, para dialogar sobre sus reclamos.

Los bloqueos generaron fuerte congestión vehicular en los accesos al municipio, especialmente en las rutas que conectan con Bogotá. Conductores reportaron largos represamientos de vehículos mientras las autoridades monitorean la situación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre acuerdos entre los manifestantes y la administración municipal, mientras se mantienen las afectaciones en la movilidad en esta zona del norte de la Sabana de Bogotá.