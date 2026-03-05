Más de 3000 aspirantes buscan llegar al Congreso en las elecciones del domingo

Más de 3000 aspirantes buscan llegar al congreso luego de las elecciones del domingo 8 de marzo de 2026

Un total de 3081 candidatos aspiran a obtener una curul en el Congreso de la República en las elecciones legislativas que se realizarán este domingo 8 de marzo en el país. Los aspirantes competirán por una silla en el Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, en una jornada en la que también se realizarán consultas interpartidistas para definir quiénes serán los candidatos presidenciales.

Según la información oficial del proceso electoral, 1071 candidatos buscan un escaño en el Senado de la República y 2010 en la Cámara de Representantes, lo que refleja la magnitud que tiene esta contienda política que definirá la nueva composición del Legislativo, los encargados de las leyes del país.

Cómo se compone la participación de mujeres y hombres en las elecciones legislativas

En total, participan 517 listas que están integradas por 1270 mujeres y 1811 hombres, lo que muestra, según los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, es un incremento en la participación femenina frente a procesos anteriores.

Para el Senado, los 1071 aspirantes integran 26 listas, de las cuales 16 corresponden a la circunscripción nacional, que concentra 1048 candidatos, mientras que 10 listas pertenecen a la circunscripción especial indígena, con 23 aspirantes.

En esta corporación participan 425 mujeres y 646 hombres, quienes competirán por las curules que conforman la cámara alta del Congreso.

En el caso de la Cámara de Representantes, la contienda reúne 2010 candidatos distribuidos en 491 listas. La mayoría corresponde a la circunscripción territorial, con 298 listas y 1588 aspirantes. También se registraron 10 listas indígenas con 21 candidatos, 46 listas afrodescendientes con 124 aspirantes y 16 listas de la circunscripción internacional con 40 candidatos.

Dentro de esta corporación también participan candidatos en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), creadas con el acuerdo de paz con las Farc para garantizar representación política a territorios afectados por el conflicto armado.

En esas circunscripciones se inscribieron 237 candidatos distribuidos en 121 listas, quienes competirán por 16 curules en la Cámara de Representantes.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, destacó que la organización del proceso electoral ha incluido herramientas tecnológicas para facilitar la inscripción y verificación de las candidaturas.

“El sistema web de inscripción de los candidatos fue muy eficiente y práctico, pues más del 90 % de las listas fueron postuladas a través de esta herramienta y cerca del 70 % de los inscritos aceptó su candidatura mediante un código único de seguridad que la entidad envió a su correo electrónico o línea de WhatsApp. La entidad continuará brindando todas las herramientas tecnológicas que faciliten la participación de electores y candidatos”, aseguró Penagos.

La Registraduría también ha enfatizado en la necesidad de garantizar transparencia y confianza en el proceso electoral. En ese sentido, la entidad ha puesto en marcha diferentes mecanismos de información y pedagogía electoral para orientar a los ciudadanos sobre cómo ejercer su derecho al voto y consultar su puesto de votación.

Para estas elecciones, 41.388.208 colombianos están habilitados por la Registraduría, en una jornada que se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en todo el territorio nacional. Los ciudadanos deberán presentar su cédula de ciudadanía, física o digital, para poder votar.

La jornada electoral definirá cómo quedará conformado del Congreso que tendrá que acompañar durante los últimos meses de actual gobierno del presidente Gustavo Petro y que tendrá un papel clave en la discusión de reformas y proyectos legislativos durante los próximos cuatro años. Además, el resultado servirá como termómetro del panorama político de cara a las elecciones presidenciales 2026.

La frase

“La entidad continuará brindando todas las herramientas tecnológicas que faciliten la participación de electores y candidatos”, Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil.

Las cifras