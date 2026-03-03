“Por qué solamente incentivan el voto en las consultas”: Benedetti cuestiona la pedagogía de la Registraduría

Armando Benedetti arremetió contra la pedagogía de la Registraduría sobre las consultas en las elecciones del 8 de marzo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció a través de sus redes sociales para criticar a la Registraduría Nacional por la pedagogía que está adelantando. Aseguró que lo que hacen en pro de las consultas, también deberían hacerlo con las listas al Congreso.

Este mensaje llega luego que el presidente Gustavo Petro, también arremetiera contra la entidad, al denunciar en sus redes sociales lo que estaría en los puestos de votación en el exterior, que ya están abiertos.

Benedetti se le sumó a Petro y arremete contra la pedagogía que hace la Registraduría para las próximas elecciones

“Propaganda exagerada de la registraduría en los puestos de votación internacional. Busca aumentar votos por las consultas. Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos. El voto fundamental es el del Congreso y también votar en doble casilla anula el voto”, escribió el presidente a través de sus redes sociales y publicó una foto de la urnas.

Ante esa publicación la Registraduría se pronunció diciendo: “Es un simple instructivo pedagógico para evitar que los votantes anulen el voto, marcando en varias consultas al mismo tiempo ya que todas están en un mismo tarjetón. Hace 4 años se anularon mas de 260000 votos. La información está en el cubículo de votación y no en las mesas de votación. Es decir, cuando la persona ya decidió si votar la consulta o no”.

Ahora, es el ministro del Interior el que se pronunció para en contra de las acciones pedagógicas diciendo: “Lo que me pregunto es por qué solamente incentivan el voto en las consultas. La publicidad y la pedagogía debería ser también para las listas al Congreso de la República”.

En Colombia, las consultas internas o interpartidistas coinciden con las elecciones legislativas cuando así lo solicitan los partidos políticos y lo autoriza la autoridad electoral.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, estas jornadas permiten a las colectividades escoger candidatos únicos o definir el orden de sus listas, mientras que en la misma fecha los ciudadanos eligen Senado y Cámara para el periodo constitucional correspondiente.

La Registraduría es la entidad encargada de la organización logística y la pedagogía básica del proceso, bajo la vigilancia del Consejo Nacional Electoral, que regula y supervisa la actividad de los partidos y campañas.