Registraduría informó que está listo el software electoral y el código fuente no podrá ser modificado de cara a las próximas elecciones

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este miércoles, 4 de marzo, que realizó el proceso de congelamiento del código fuente de los softwares que se utilizarán en el preconteo y escrutinio de las elecciones de Congreso y en las consultas presidenciales previstas para el próximo 8 de marzo.

El procedimiento también incluyó los sistemas de digitalización del formulario E-14 y el software de consolidación y divulgación nacional de resultados, con el propósito de garantizar la fiabilidad y seguridad de las plataformas tecnológicas que soportarán la jornada electoral.

También le puede interesar: Dejan en libertad al escolta capturado con 145 millones de pesos en medio de contradicciones

Registraduría indicó que ya el software no podrá tener ningún cambio

El proceso se llevó a cabo con la presencia de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, auditores de sistemas de las organizaciones políticas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la auditoría externa internacional IIDH/CAPEL y la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia).

Durante la jornada se realizó la entrega, registro y custodia de los softwares que serán utilizados para procesar la información electoral.

Lea también: Dejan en libertad al escolta capturado con 145 millones de pesos en medio de contradicciones

El procedimiento técnico incluyó la identificación de los servidores donde se encuentran alojados los códigos fuente y ejecutables de cada plataforma, la copia de esos archivos en un medio magnético y el registro de sus códigos hash, que funcionan como una huella digital que permite verificar si el sistema ha sido alterado.

Posteriormente, los archivos fueron comprimidos en un paquete protegido con una contraseña de 24 caracteres, construida de manera conjunta por la Registraduría, la unión temporal encargada del sistema, auditores de las agrupaciones políticas y la Procuraduría.

Puede leer: “Esto es inaceptable”: Fico tras captura de pareja que en medio de discusión habría lanzado desde un balcón a su perrita de solo 3 meses

Una vez completado el proceso, el medio magnético fue embalado en sobres de seguridad y enviado a custodia en cajas de seguridad que serán resguardadas en una bodega de almacenamiento de información, con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, explicó que el día de las elecciones, a las 4:00 de la tarde, cuando se activen los sistemas de preconteo, escrutinio y consolidación de resultados, se verificará que los códigos hash se mantengan intactos. Según indicó, este paso permitirá confirmar que los softwares no han sido modificados antes de iniciar el procesamiento de los resultados.

En otras noticias: Karma: Un sicario murió cuando la víctima reaccionó y se defendió del ataque

De acuerdo con la Registraduría, el congelamiento del código fuente es una medida adicional de transparencia que busca asegurar la integridad de los sistemas informáticos y brindar garantías sobre la confiabilidad del proceso electoral.