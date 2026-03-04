“El único policía que ha visto en la vida es un escolta”: Fajardo arremetió contra Abelardo De la Espriella

Sergio Fajardo arremetió contra Abelardo De la Espriella y dice que al único policía que conoce es a su escolta

El candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó críticas contra algunas propuestas de uno de sus fuertes contendores en la carrera por llegar a la Casa de Nariño y cuestionó lo que calificó como promesas poco realistas frente a los problemas del país.

Durante una intervención pública, el exgobernador de Antioquia se refirió directamente al abogado Abelardo de la Espriella y cuestionó sus planteamientos en materia de seguridad.

También le puede interesar: “Es la expresión mafiosa de la sociedad”: Fajardo arremetió contra Abelardo y aseguró que no tiene experiencia para gobernar

Fajardo lanza fuertes señalamientos contra Abelardo De La Espriella

“Y el señor de la Espriella se pone delante de unas ametralladoras y dice que va a armarla y le dice, ‘Qué valiente ese señor, el único policía que ha visto en la vida es un escolta’”, afirmó.

Fajardo también criticó promesas relacionadas con la solución rápida de problemas estructurales del país, como el sistema de salud. “Y nos va a gobernar y dice que en 90 días va a arreglar el problema de la salud y ¿ustedes creen eso? La verdad, ¿qué tengo que hacer yo para que se emocionen conmigo?”, expresó.

Lea también: “Es la tercera, ¿y qué pasa?”: Fajardo le respondió a ciudadano que lo enfrentó en evento público

El candidato señaló que su apuesta política se basa en un enfoque distinto al de los discursos que apelan a promesas inmediatas o confrontaciones. “Yo voy a ser serio, riguroso, transparente, ordenado, disciplinado, vamos a resolver los problemas como lo he hecho. Ese es el reto”, concluyó.

Propuestas de Fajardo para su tercera campaña a la presidencia

En entrevista con Publimetro Colombia, el candidato presidencial Sergio Fajardo planteó que una de sus principales apuestas es reducir la polarización política y construir un gobierno capaz de convocar a distintos sectores del país.

El exgobernador de Antioquia aseguró que su propuesta se basa en unir a los colombianos en medio de un escenario político dividido, con un liderazgo que permita “sanar tantas heridas” y cerrar las fracturas que, según él, han marcado el debate público en los últimos años.

Más noticias: ¿De victimario a víctima?: Esto fue lo que le dijo el taxista del caso de Diana Ospina a las autoridades

En materia de seguridad, Fajardo afirmó que su prioridad sería fortalecer la fuerza pública y recuperar la capacidad operativa del Estado en los territorios.

En la entrevista señaló que el deterioro institucional y la expansión de la criminalidad requieren una respuesta firme del Estado, por lo que considera indispensable fortalecer las instituciones encargadas de garantizar el orden y la seguridad antes de avanzar en cualquier proceso de negociación o política de paz.

El candidato también defendió su trayectoria en la administración pública como base de su propuesta de gobierno. Según explicó, su campaña busca destacar la coherencia de su carrera política y la experiencia adquirida como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, planteando que su proyecto pretende ofrecer un camino distinto frente a lo que considera fallas en gobiernos recientes y a la confrontación entre extremos políticos en el país.