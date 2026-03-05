Esta puede ser su oportunidad: ICETEX y Universidad Europea lanzan 25 becas de hasta el 80 % para maestrías en España

El ICETEX anunció la apertura de dos convocatorias de becas dirigidas a profesionales colombianos interesados en cursar maestrías oficiales en modalidad virtual en España.

En total se ofrecerán 25 becas para estudiar programas de posgrado en la Universidad Europea, institución de educación superior con sedes en Madrid, Valencia, Canarias y Andalucía, reconocida por su trayectoria en formación online para estudiantes de América Latina.

Oportunidades para estudiar con beca maestrías en universidades de España

La convocatoria incluye 20 becas que cubren el 60 % del valor de la matrícula para diferentes programas en áreas como educación, ingeniería, derecho, ciencias sociales, administración, arquitectura, energías renovables, logística y psicología, entre otras.

Además, se otorgarán cinco becas que financian el 80 % de la matrícula para seis programas específicos: Big Data Analytics, Sistemas Integrados de Gestión, Educación Universitaria, Diseño de Interiores, Recursos Humanos y Asesoría Jurídica y de la Empresa.

Los programas tendrán una duración de 12 meses y están programados para iniciar el 15 de abril de 2026, con titulación oficial en España. Las maestrías se desarrollarán completamente en modalidad virtual y en idioma español, lo que facilita el acceso tanto para profesionales que viven en Colombia como para colombianos en el exterior.

El proceso de preselección estará a cargo del ICETEX, mientras que la selección final de los beneficiarios será realizada por la Universidad Europea.

El presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez, dijo que “estas convocatorias reflejan nuestro compromiso con la internacionalización de la educación superior y con la ampliación de oportunidades para que más profesionales colombianos accedan a formación de alta calidad, en modalidades flexibles y con importantes apoyos financieros que impactan positivamente su proyecto de vida y el desarrollo del país”

La convocatoria estará abierta hasta las 5:00 p. m. del 13 de marzo de 2026. Las personas interesadas deberán realizar su postulación exclusivamente a través de la plataforma oficial del ICETEX, donde deberán cargar la documentación requerida en formato PDF.

Los detalles de la convocatoria, así como los requisitos para aplicar, pueden consultarse en el sitio web, en la sección de becas vigentes.

El ICETEX recordó que todos los trámites con la entidad son gratuitos y deben realizarse directamente, sin intermediarios. La entidad también hizo un llamado a los aspirantes para evitar posibles fraudes por parte de tramitadores y reportar cualquier irregularidad.