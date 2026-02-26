Correr también sana: El running se consolida como aliado de la salud mental en Colombia

En un país donde el estrés y la sobrecarga emocional hacen parte del día a día, cada vez más personas encuentran en el running algo más que ejercicio. Correr se ha convertido en una forma de desconectarse del ruido, ordenar pensamientos y recuperar energía. Y no es solo una sensación: la ciencia lo respalda.

Una revisión publicada en The BMJ en 2024 concluyó que el ejercicio es un tratamiento efectivo para la depresión, destacando caminar o trotar entre las modalidades más beneficiosas, especialmente cuando se realizan con cierta intensidad. A su vez, The Lancet Public Health en 2025 evidenció que metas alcanzables, como caminar cerca de 7.000 pasos diarios, ya se asocian con reducciones en riesgos de salud, incluida la mortalidad y la enfermedad cardiovascular. Es decir, no se necesita ser atleta élite para empezar a sentir cambios.

También le puede interesar: “Impresionante lo que me acabo de dar cuenta”: Mexicano sorprendido por ver a Fico corriendo en la ciclovía

Correr mejora el ánimo y reduce el estrés, según encuesta nacional

En Colombia, esa realidad tiene cifras propias. Una encuesta de CORREMITIERRA realizada a finales de 2025 a cerca de 9.000 personas revela que correr funciona como una verdadera “medicina emocional”.

El 34,42 % afirma que su principal beneficio es mejorar el estado de ánimo, el 33,57 % dice que le ayuda a aumentar su energía diaria y el 10,64 % asegura que fortalece su autoestima. Además, el 18,52 % corre específicamente para reducir el estrés y la ansiedad.

Las cifras muestran que el running no se percibe solo como actividad física. El 85,57 % de los encuestados participa en eventos por salud y bienestar, y el 68,93 % lo hace para superar retos personales. Más allá del cronómetro, cada kilómetro se convierte en un espacio de propósito, disciplina y resiliencia.

Lea también: Tramo 1 del Túnel del Toyo listo: Gobernador celebró que ‘La vaca’ funcionó y dejaron el techo pintado de recuerdo

La evidencia médica coincide. Según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física regular disminuye síntomas depresivos y ansiosos, favorece la salud cerebral y mejora el bienestar general en todas las edades.

Un metaanálisis global publicado en 2023 en el British Journal of Sports Medicine concluyó que practicar actividad física entre 30 y 40 minutos, de tres a cinco veces por semana, reduce significativamente la ansiedad, la depresión y el estrés. Esto ocurre porque correr estimula la liberación de endorfinas, mejora el sueño, disminuye el estrés fisiológico y reduce la rumiación mental, esos pensamientos repetitivos que desgastan.

“Correr es mucho más que una actividad física; es una herramienta de transformación personal y colectiva”, afirmó Jorge Andrés Orozco, director de CORREMITIERRA. “Este año, la campaña se llama ALL YOU NEED IS RUN y queremos que cada participante descubra la razón que lo motiva a correr”.

Otras noticias: Medellín abre convocatoria para grabar proyectos musicales en estudios musicales públicos

CORREMITIERRA anunció su gira nacional 2026, que comenzará en Medellín el 19 de abril, tendrá una nueva sede que se anunciará el 23 de julio, continuará en Barranquilla el 2 de agosto y cerrará en Bogotá el 22 de noviembre.

Aunque correr no reemplaza la atención psicológica profesional cuando es necesaria, sí se consolida como un complemento terapéutico con respaldo científico. Porque, en tiempos de alta exigencia emocional, el running se convierte en algo más profundo: una manera accesible de cuidar la mente mientras se fortalece el cuerpo. Kilómetro a kilómetro, también se aprende a sanar por dentro.