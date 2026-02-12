ICETEX lanza becas para cursar MBA y maestrías en Europa con descuentos de hasta el 60 %

El ICETEX y EAE Business School Barcelona abrieron una nueva convocatoria de becas dirigida a profesionales colombianos interesados en cursar maestrías presenciales internacionales durante el ciclo académico 2026–2027. La iniciativa contempla apoyos de entre el 50 % y el 60 % del valor de la matrícula y busca fortalecer el talento nacional con formación de alto nivel y enfoque práctico.

La convocatoria estará abierta hasta el 23 de febrero de 2026 y ofrece en total 10 becas para seis programas impartidos en español y con sede en Barcelona.

También le puede interesar: Abelardo De La Espriella reveló que desde los 20 años anda armado y sus razones para defender el porte de armas

Becas para estudiar en Barcelona

Según EAE Business School Barcelona, esta alianza tiene como objetivo facilitar el acceso a educación internacional de calidad en áreas estratégicas como negocios, inteligencia artificial, analítica de datos, marketing y gestión de cadenas de suministro, que son las más requeridas en el mercado global.

Los programas incluidos en la convocatoria son:

Maestría en Supply Chain Management

Master en Management

Global MBA en modalidad híbrida

MBA con especialización en Inteligencia Artificial

Maestría en Marketing y Gestión Comercial

Maestría en Big Data & Analytics

La organización indicó que la experiencia académica en esa ciudad permite a los estudiantes integrarse a un entorno empresarial dinámico y multicultural, con conexión directa a empresas, startups y ecosistemas de emprendimiento europeos.

“Formarse en Barcelona combina conocimientos académicos, visión internacional y conexión directa con más de 300 empresas, generando un impacto tangible en la proyección profesional. La vinculación con eventos como el Mobile World Congress, junto a retos reales, masterclass de referentes y proyectos prácticos, refuerza esta experiencia“, señaló Marta Morcillo, directora de Negocio de EAE Business School Barcelona.

La institución cuenta con reconocimientos en rankings internacionales como QS Global Masters y Bloomberg, y posee la calificación QS 5 Stars, que evalúa aspectos como calidad académica, empleabilidad y experiencia estudiantil.

Por su parte, el ICETEX aseguró que esta alianza hace parte de su estrategia para ampliar las oportunidades de formación superior en management y facilitar el acceso de profesionales colombianos a programas internacionales que fortalezcan sus competencias tanto para el mercado laboral nacional como para escenarios en el exterior.

Los cupos son limitados y la asignación de las becas se realizará con base en criterios académicos y en el perfil profesional de los aspirantes. Los interesados deben contar con pasaporte colombiano y cumplir los requisitos establecidos por ambas instituciones.

La información detallada sobre el proceso de postulación, condiciones y programas disponibles puede consultarse en la plataforma oficial del ICETEX y en los canales informativos de EAE Business School Barcelona.