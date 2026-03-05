“Esperamos que sea una de las mejores producciones del cine colombiano”: Petro defiende su participación en película sobre José Prudencio Padilla

¿Cuánto le costó a Colombia la película del Almirante Padilla en la que Gustavo Petro actuó con un famoso actor de Hollywood?

Una nueva controversia política tiene como protagonista al presidente de Colombia, Gustavo Petro. En las últimas horas se conoció que el Gobierno nacional habría destinado cerca de 4 millones de dólares para la realización de una película basada en la vida del histórico almirante José Prudencio Padilla.

El anuncio generó de inmediato un intenso debate en distintos sectores políticos y en redes sociales, no solo por el monto de la inversión pública en la producción cinematográfica, sino también por la participación actoral del propio mandatario dentro del proyecto.

La polémica aumentó luego de que circularan fotografías del presidente vestido con trajes de época, en medio del rodaje, junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien obtuvo el Premio Óscar en 1997 por su papel en la película Jerry Maguire.

Rodaje en varias regiones del país

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la producción audiovisual tendrá como escenario diferentes regiones de Colombia, entre ellas los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá, territorios que han sido escogidos por su valor histórico y paisajístico para recrear episodios de la independencia.

El proyecto ya se encuentra en fase de rodaje y, según versiones oficiales, busca convertirse en una producción cinematográfica de gran escala sobre uno de los personajes más importantes de la historia naval colombiana.

Reacciones políticas

La noticia ha provocado críticas desde distintos sectores de oposición y analistas políticos, quienes cuestionan la pertinencia del gasto público en medio de otras necesidades del país y la participación del propio jefe de Estado dentro de la película.

La respuesta del presidente Petro

Ante la controversia, el presidente Petro se pronunció públicamente y defendió el proyecto cinematográfico. Según afirmó, la producción busca resaltar la historia de uno de los grandes héroes navales de la independencia y posicionar al cine colombiano en escenarios internacionales.

“Esperamos que sea una de las mejores producciones del cine colombiano y realizada además por un canal público”, afirmó el mandatario al referirse a la película.

¿Quién fue José Prudencio Padilla?

José Prudencio Padilla fue uno de los principales héroes de la independencia de Colombia y de la historia naval latinoamericana. Nacido en el siglo XVIII en la región Caribe, Padilla se destacó como almirante de la armada republicana y tuvo un papel clave en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo en 1823, enfrentamiento decisivo que consolidó la independencia de Venezuela frente al dominio español.

Su figura es recordada como símbolo del poder naval de la naciente república y de la participación de los pueblos del Caribe en las luchas independentistas.

Por ahora, la producción cinematográfica continúa en desarrollo mientras el debate político alrededor del proyecto sigue creciendo.