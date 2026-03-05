¿Cuánto le costó a Colombia la película del Almirante Padilla en la que Gustavo Petro actuó con un famoso actor de Hollywood?

En medio de intensos debates sobre el manejo del gasto público, ha salido a la luz la cifra exacta que el Gobierno Nacional ha destinado para la producción de la película sobre la vida del Almirante José Prudencio Padilla. La cinta, que cuenta con la participación del ganador del Óscar, Cuba Gooding Jr., no solo es noticia por su valor histórico, sino porque el presidente Petro se metió como actor en el metraje.

El presupuesto total de esta producción colombiana asciende a una cifra que ha generado diversas reacciones en el sector cultural y político. Según datos oficiales, la inversión estatal alcanza los $15.891 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a cuatro millones de dólares de recursos públicos en medio de una crisis económica y en el sistema de salud.

Este presupuesto se ha estructurado mediante un modelo de cofinanciación en el que el Estado asume el papel principal:

Aporte del Gobierno (51%): Los más de $15.000 millones provienen del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) , ejecutados bajo el liderazgo del Sistema de Medios Públicos RTVC .

Los más de $15.000 millones provienen del , ejecutados bajo el liderazgo del Sistema de Medios Públicos . Inversión Privada (49%): El porcentaje restante fue aportado por la empresa Valencia Producciones, liderada por la actriz y gestora cultural Yesenia Valencia.

¿Por qué una inversión de este calibre?

La ministra de las TIC, Carina Murcia, defendió el presupuesto señalando que fue un encargo prioritario del mandatario desde el inicio de su gestión. La meta es posicionar la figura de Padilla —héroe naval de origen afrodescendiente— en el mercado internacional, compitiendo con referentes como el almirante Nelson de Gran Bretaña.

Para lograr este impacto, la producción decidió contratar a Cuba Gooding Jr., una decisión que, si bien garantiza visibilidad global, también implica costos logísticos y de honorarios propios de una estrella de su categoría. La producción ha incluido desplazamientos y rodajes en locaciones costosas de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá, incluyendo el uso de espacios históricos en Villa de Leyva y Cartagena.

Duras críticas al proyecto por el impresionante gasto en medio de la crisis económica del país

Las críticas no se han hecho esperar, sobre todo por le presente económico y social del país, el cuál se encuentra en crisis económica, declarada por el propio presidente Petro. Además, en redes sociales cientos de usuarios se preguntan por qué es dinero no se invierte en el sistema de salud o en atender la emergencia en Córdoba, en vez de en una película en la que el propio presidente está de actor.

De igual forma, figuras políticas de la oposición como María Fernanda Cabal han reaccionado fuertemente en redes sociales: "Petro actuando en la película que ordenó rodar y que nos costó casi $15 mil millones de pesos.Es un enfermo narciso. Mientras la gente muere por falta de medicamentos, él ordena hacer una película de 4 millones de dólares“.