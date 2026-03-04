Uribe recitó un poema en evento de campaña en Barranquilla y desató euforia

(Foto de ARCHIVO) El expresidente de Colombia Álvaro Uribe en el Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca EUROPA PRESS 21/3/2024

El expresidente Álvaro Uribe Vélez protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral durante un evento político del Centro Democrático en Barranquilla, donde recitó un poema ante cientos de asistentes y desató una ola de aplausos y euforia.

En medio de su intervención, el exmandatario sorprendió a los presentes al declamar: “Me gustas porque sí, sencillamente mi corazón te quiere”, frase que fue recibida con vítores, aplausos y gritos de apoyo por parte del público. El gesto ocurrió en plena correría política junto a la candidata presidencial de su partido, en el marco de las actividades previas a las elecciones legislativas de 2026.

Entre versos y polémica: Álvaro Uribe agitó la plaza pública y volvió al centro del debate político

El episodio no solo generó entusiasmo entre los simpatizantes del Centro Democrático, sino que también se difundió ampliamente en redes sociales, donde seguidores del exsenador destacaron su cercanía con la gente y su estilo directo en plaza pública.

Sin embargo, más allá del momento emotivo, el exmandatario también aprovechó su presencia en la agenda política para reiterar su aspiración de regresar al Congreso. A través de un video publicado en su cuenta oficial en la red social X, Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje claro a sus electores.

“Colombianos, si alcanzo la elección al Senado en la lista cerrada del Centro Democrático, daré lo mejor por Colombia”, expresó el dirigente político, quien busca una curul en el Senado en los comicios legislativos programados para el domingo 8 de marzo de 2026.

La declaración se produjo en un contexto de alta tensión política, luego de que el expresidente acusara al Gobierno nacional de presunto “clientelismo” por la entrega de equipos médicos durante el ‘Encuentro institucional nacional de salud’, realizado el 26 de febrero de 2026 en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

En su mensaje en redes sociales, el exmandatario afirmó: “Entregan equipos de salud clientelistas para elecciones, después que están acabando con la salud”, comentario que desató una fuerte reacción desde sectores cercanos al presidente Gustavo Petro.

El abogado Alejandro Carranza, representante legal del jefe de Estado, respondió públicamente y rechazó las acusaciones. Además, señaló a gobiernos anteriores y a sectores políticos tradicionales de haber permitido presuntos desvíos millonarios de recursos destinados al sistema de salud.

Según Carranza, una de las denuncias presentadas por el Gobierno involucra a un exgerente de la EPS Coosalud, quien habría desviado más de 200.000 millones de pesos destinados a la salud pública para utilizarlos en negocios privados. El jurista cuestionó el impacto de estos hechos y pidió celeridad a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las investigaciones.

La confrontación elevó el tono del debate político a menos de una semana de las elecciones legislativas y a pocos meses de las presidenciales, en un ambiente marcado por acusaciones cruzadas sobre la crisis del sistema de salud en Colombia.

Mientras tanto, el video del poema recitado por Álvaro Uribe Vélez continúa circulando en plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su campaña. Entre aplausos, críticas y polémicas, el expresidente vuelve a ubicarse en el centro del debate público en medio de una contienda electoral decisiva para el país.