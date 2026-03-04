Dejan en libertad al escolta capturado con 145 millones de pesos en medio de contradicciones

Momento de la captura de escolta del secretario de la Cámara de Representantes. (Foto: Cortesía)

Quedó en libertad escolta que transportaba 145 millones de pesos en efectivo en La Guajira

Un juez de control de garantías dejó en libertad a Luis Alfredo Acuña Vera, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien había sido detenido en una vía cercana a Hatonuevo, La Guajira, cuando transportaba 145 millones de pesos en efectivo junto con material de publicidad política.

La decisión se tomó durante la audiencia de legalización de captura, en la que el juez concluyó que no había pruebas suficientes para demostrar el origen ilícito del dinero ni su relación directa con un posible caso de compra de votos.

Escolta capturado con 145 millones de pesos aseguró que el dinero era para la compra de una camioneta

Según informó la Policía, el procedimiento se realizó en un puesto de control ubicado en la carretera que conecta los municipios de Distracción y Cuestecitas.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados encontraron el dinero dividido en siete sobres marcados con nombres de personas, entre ellos Devora Barros, Beba Ramírez, Kevin Cancillo, Ghandi R, Rosa Pacheco, Edwin Solano y Cristian Bermúdez.

El escolta manifestó a las autoridades que los recursos estaban destinados a la compra de una camioneta. Tras la decisión judicial, se ordenó la devolución del dinero mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

Durante el operativo también fueron hallados tarjetones pedagógicos y publicidad política del representante a la Cámara y candidato al Senado Daniel Restrepo Carmona. Acuña Vera hace parte del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, el conservador Jaime Luis Lacouture.

El director de la Policía, el general William Rincón, confirmó el operativo y dijo que “Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento (pueblo), lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales”, detalló en X el alto oficial.

Por su parte, la Unidad Nacional de Protección anunció la apertura de una investigación interna para determinar las circunstancias del caso. E

El presidente Gustavo Petro en medio de la última alocución dijo que la Policía tiene la orden de capturar a quienes compren votos y ponerlos a disposición de la Fiscalía, al advertir que esta práctica afecta la transparencia del sufragio.

La compra de votos, tipificada en el Código Penal como corrupción al sufragante, suele intensificarse en vísperas de elecciones.

Este domingo 8 de marzo los colombianos elegirán a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, y también participarán en las consultas de las coaliciones políticas para definir candidatos presidenciales de cara a la primera vuelta del 31 de mayo.