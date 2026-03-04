“Esto es inaceptable”: Fico tras captura de pareja que en medio de discusión habría lanzado desde un balcón a su perrita de solo 3 meses

En las últimas horas, se conoció el aterrador caso, en el que una perrita de solo tres meses habría sido lanzada desde un balcón de un séptimo piso, en el barrio El Pesebre, en Medellín. La pareja responsable del hecho fue capturada y deberán responder por el delito de maltrato animal. Ante el hecho, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, se pronunció para rechazar el hecho.

El hecho se registró en la madrugada de este lunes, 2 de marzo, cuando la perrita de raza bulldog francés perdió la vida al caer de un séptimo piso.

Fico reaccionó ante la muerte de una perrita de 3 meses, que fue lanzada de un balcón

A través de sus redes sociales, el mandatario local se pronunció diciendo: “Esto es inaceptable. Rechazo el atroz caso de maltrato animal ocurrido en el barrio El Pesebre. En la madrugada del 2 de marzo, una perrita fue presuntamente lanzada desde un balcón, perdiendo la vida. La Policía capturó a un hombre y a una mujer, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En Medellín no toleramos la crueldad contra los animales. Este delito no quedará impune. Que les caiga todo el peso de la ley”.

Por su parte, el trabajo articulado entre la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental se logró la captura.

“Gracias al oportuno aviso de los vecinos, la patrulla de vigilancia del sector llegó de inmediato al lugar de los hechos. Allí verificó la situación y adelantó los actos urgentes correspondientes, incluyendo la recolección del animal para los procedimientos técnico–científicos en medicina legal veterinaria, fundamentales para el esclarecimiento del caso”, indicó la Seccional Carabineros y Protección Ambiental a Noticias Caracol.

Al mismo medio, el mandatario agregó: ”A mí me parece inadmisible que eso ocurra en nuestra ciudad o en Colombia. Eso habla mucho de cómo estamos como sociedad. ¿Cómo era esa violencia dentro del hogar? Aquí no permitimos el maltrato animal. Los dos fueron capturados ayer, un hombre y una mujer, por la Policía. Y ya fueron puestos a disposición de las instituciones a las que les corresponde", agregó el mandatario.

¿Qué dice la ley de protección animal en Colombia en estos casos?

Desde 2016, el país cuenta con la Ley 1774, una norma que reconoce a los animales como “seres sintientes” y establece sanciones penales para quienes incurran en actos de maltrato. Esta legislación marcó un cambio importante en el tratamiento jurídico de los animales, al dejar de considerarlos simplemente como bienes y reconocer su capacidad de sufrir.

La Ley 1774 tipifica el maltrato animal como delito y establece penas que pueden ir de 12 a 36 meses de prisión, además de multas económicas y la inhabilidad para tener animales. Cuando el maltrato provoca la muerte del animal o se comete con especial sevicia, las sanciones pueden aumentar.

La norma también obliga a las autoridades a adelantar investigaciones y a aplicar medidas de protección, lo que permite que casos como el ocurrido recientemente sean llevados ante la justicia penal.