Karma: Un sicario murió cuando la víctima reaccionó y se defendió del ataque

Caso de sicariato en Cali, donde el sicario murió cuando la víctima se defendió. (Foto: Captura de video Noticias Caracol 4 de marzo de 2026)

En las últimas horas, se conocieron las impactantes imágenes en las que se observa cómo un hombre se acaba de subir a su vehículo, es sorprendido cuando de la parte de atrás aparece un sujeto con camisa larga y desenfunda un arma de fuego y, en cuestión de segundos, la víctima se defiende.

En las imágenes del video que circula en las redes sociales se observa el instante en el que el conductor, que sería la víctima, se defiende y le dispara desde el interior del vehículo.

También le puede interesar: ¿Era show? Versiones contradictorias han generado una ola de reacciones tras la denuncia del alcalde y el gobernador de posible atentado en Hidroituango

Sicario murió por la rápida reacción de su víctima

El hecho se registró en el barrio Los Almendros, ubicado en el norte de Cali. El sicario llegó vestido con camisa larga, gorra y de manera sigilosa intentó acercarse hasta su objetivo, sin imaginar que el muerto sería él.

Lea también: Por una deuda de 8000 pesos un hombre fue asesinado con arma cortopunzante a manos de un vecino

Según conoció Noticias Caracol, la víctima le disparó y se bajó de inmediato del vehículo y le preguntó al sicario agonizante, “¿Quién te mandó?“.

En las imágenes se observa cómo el conductor, la víctima, hace una llamada telefónica a las autoridades, mientras el sicario estaba en el suelo.

Puede leer: Fico reveló que las disidencias de las Farc de alias Calarcá infiltraron el proyecto de Hidroituango

Finalmente, se conoció que el sicario murió en el sitio. Por ahora no se ha reportado una versión oficial por parte de las autoridades.

El mismo medio indicó que de manera preliminar se conoció que la víctima trabaja como escolta en una empresa que está afiliada con la Unidad Nacional de Protección, UNP.



