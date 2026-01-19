María Fernanda Carrascal publicó un comunicado con el que dijo que daba “fin a la controversia” por señalamientos de falsificación de cuenta de cobro en su campaña

María Fernanda Carrascal publicó un comunicado a través de sus redes sociales para acabar con la fuerte polémica que se ha desatado en su contra, que se dio por la firma de una cuenta de cobro, que no correspondería a la realidad y que está relacionada con la misma empresa del escándalo de Carolina Corcho, por haberle donado supuestamente más de 600 millones de pesos.

El documento en cuestión fue entregado directamente por Carrascal al Consejo Nacional Electoral, que tiene un valor de 25 millones de pesos y fue firmado, supuestamente, por el señor Sigifredo Vergara Martínez.

También le puede interesar: Archivan proceso en contra Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, por daño patrimonial

Polémica por millonaria cuenta de cobro durante la campaña de María Fernanda Carrascal

La congresista publicó un comunicado a través de su cuenta de X, en el que se refirió a la polémica que la tiene el ojo del huracán y con el que pretende acabar con los señalamientos.

“Todas las cuentas por cobrar, las donaciones y gastos de campaña en general fueron debidamente reportados y han surtido los procesos establecidos por la autoridad competente, el Consejo Nacional Electora (CNE), así como la auditoría interna del partido. El reporte de gastos se realizó dentro de los tiempos legales y fie elaborados por el equipo de gerencia de campaña y el equipo contable, ya que son ellos los encargados de revisar, aprobar y enviar la información requerida a través del aplicativo Cuenta Claras”, dice la primera parte del comunicado.

Luego, Carrascal dijo que la cuenta de cobro es un servicio prestado y no es una donación, el cual se registró como una cuenta por pagar y que cumplió con la auditoría del partido.

“Cabe aclarar que no existe ningún documento firmado por mí, ya que se trata de una cuenta por pagar y no de una factura. Este tipo de cuentas corresponde a pagos que se realizan con cargo a la reposición de cotos, conforme a la normativa vigente. La firma que figura en dicha documentación corresponde exclusivamente al soporte entregado por la empresa”, agregó.

Algunos usuarios de internet se pronunciaron diciendo: "Cada vez se auto incrimina esa @MafeCarrascal si cuando te envían una cuenta por pagar deber estar anexo la cédula de la persona, es decir se dieron cuenta que la firma no era y así la reportaron, aparte de eso hace rato que estamos obligados hacer facturas electrónicas… Tapado", “Si la cabeza de lista es así de tramposa, imagínate el resto de la lista”, “Explicación no pedida, culpa manifiesta! Por qué será que todo lo relacionado con dinero en el Pacto del Horror siempre es oscuro” y “Hacen todo igual a lo que tanto criticaban. Lamentable”.