Exalcalde de Yopal ‘John Calzones’ le dio fuertes manotazos a un periodista y justificó la grave agresión

Momento en el que el exalcalde de Yopal golpeó al periodista. (Foto: Captura de video)

El periodista Martín Mesa fue agredido físicamente por el exalcalde John Jairo Torres, conocido como John Calzones, en un hecho ocurrido en un establecimiento comercial de Yopal, Casanare. Las imágenes que circulan en redes sociales registran el momento en que el exmandatario increpa al periodista y luego de un cruce de palabras, le propina varios manotazos.

En las imágenes se observa a Mesa sentado en una mesa, cuando fue abordado por Torres. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en agresión física.

También le puede interesar: “Es la expresión mafiosa de la sociedad”: Fajardo arremetió contra Abelardo y aseguró que no tiene experiencia para gobernar

Exalcalde de Yopal golpeó a periodista y aseguró que está dispuesto a pagar por ese delito

El hecho fue rechazado por la Fundación para la Libertad de Prensa, que advirtió que lo ocurrido podría constituir una retaliación por las investigaciones periodísticas que ha realizado Mesa sobre la gestión y antecedentes del exalcalde. Para la organización, el episodio envía un mensaje de intimidación contra el ejercicio de la prensa.

“La agresión física contra periodistas constituye una violación grave que recrudece las condiciones de seguridad y los deja en un alto grado de indefensión, especialmente en contextos locales donde las garantías para el ejercicio de la prensa ya son limitadas”, indicó la FLIP a través de sus redes sociales.

Lea también: Petro celebró golpe estratégico a “los narco grupos de Iván Mordisco” en los que se recuperaron menores de edad

Además, la organización agregó que: “según el Mapa de Riesgo Electoral de la Misión de Observación Electoral, Casanare tiene el mayor riesgo electoral del país: 57,89 % de sus municipios están en alguna categoría de riesgo. Garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo, sobre todo en un contexto preelectoral, resulta clave para el control ciudadano”.

En medio de la polémica, Torres se pronunció y justificó su actuación con señalamientos contra el periodista. Afirmó que reaccionó luego de que, según él, Mesa le faltara al respeto, y sostuvo que asumirá las consecuencias legales si su conducta constituye un delito.

Más noticias: “Sí habría pelea”: Daniel Coronell sobre posible segunda vuelta entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo tras encuesta de Invamer

“Es un periodista amangualado porque Marco Tulio le da para que coma porque le queda grande trabajar como nosotros para rebuscarnos la vida. Entonces, este bandido cree que me puede faltar el respeto a mí todas las veces que quiera y me faltó el respeto nuevamente diciéndome, “Baboso”. Y le metí una palmada, se la metí y si es un delito que yo me haya hecho respetar, pago el delito“, dijo en un video que publicó para defenderse.

Torres fue alcalde de Yopal en 2015 y en 2017 45 meses de cárcel al ser condenado por el delito de urbanización ilegal, tras una investigación que comprobó que promovió la construcción de una ciudadela en predios que no tenían las licencias urbanísticas de ley.