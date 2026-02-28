Video: exalcalde de Yopal “Jhon Calzones” causa polémica al golpear con una cachetada a un periodista

Un nuevo escándalo sacude al departamento de Casanare y pone en el ojo del huracán a Jhon Jairo Torres Torres , el polémico exalcalde de Yopal conocido popularmente como “Jhon Calzones”.

En un video que ya es viral en redes sociales, se observa el momento exacto en el que el exmandatario agrede a un periodista de la región llamado Martín Mesa.

Lea también: “Salí a almorzar y terminé encañonado”: Reconocido periodista de Caracol vivió angustiante momento en Bogotá

Los hechos ocurrieron este sábado mientras el comunicador se encontraba tomándose un café. Sin mediar palabra conciliadora, Torres se acercó a la mesa de la víctima para increparlo violentamente.

En la grabación, difundida por varias cuenta de “X” (antes Twitter) se ve al exalcalde en aparente estado de embriaguez, ya que en su mano tenía una botella de cerveza.

Tras propinarle una fuerte cachetada y un empujón , se le escucha decir en tono amenazante: “Se lo advertí, no se meta conmigo”.

Le puede interesar: Capturan al presunto feminicida de una mujer en Medellín: la torturó y la dejó en una caja abandonada

Ante la agresión, las personas presentes en el lugar reaccionaron pidiendo la presencia inmediata de la Policía, mientras el periodista intentaba mantener la calma frente al ataque del exalcalde, quien ya ha enfrentado múltiples procesos judiciales en el pasado por urbanización ilegal y enriquecimiento ilícito.