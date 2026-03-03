Así fue como dos hermanas lograron estafar a decenas de personas con falsos remates

Hermanas procesadas por estafa y captación ilegal de dineros. (Foto: Captura de video Fiscalía General de La Nación 3 de marzo de 2026)

La Fiscalía General de la Nación reveló los detalles de un presunto esquema fraudulento que habría operado en Ibagué, donde dos hermanas son señaladas de estafar a 27 personas con la promesa de participar en supuestos remates judiciales de vivienda.

De acuerdo con el ente acusador, las investigadas, identificadas como Diana Milena y Carolina Guzmán Andrade, habrían logrado apropiarse de más de 600 millones de pesos mediante ofrecimientos que nunca se concretaron.

Hermanas estafaron a 27 personas con falsos remates en Ibagué

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Tolima, las mujeres se presentaban como intermediarias con acceso a oportunidades exclusivas en procesos judiciales de remate de inmuebles.

A sus víctimas les ofrecían viviendas a bajo costo, asegurando que se trataba de inversiones seguras y de alta rentabilidad.

“En el curso de la investigación se conoció que Diana Milena y Carolina Guzmán Andrade presuntamente se ganaban la confianza de las víctimas y captaban dinero promocionando inmuebles como inversiones seguras y de alta rentabilidad, y prometiendo la entrega en un máximo de 180 días o la devolución del capital con ganancias superiores al 100%”, indicó la Fiscalía.

Para dar apariencia de legalidad, presuntamente elaboraban y firmaban contratos, recibos y letras de cambio, dejando incluso sus huellas dactilares en los documentos.

También facilitaban distintas modalidades de pago, ya fuera mediante consignaciones bancarias o entrega de dinero en efectivo. Con este mecanismo habrían ganado la confianza de las víctimas, quienes entregaban sus ahorros convencidas de que participaban en negocios respaldados por procesos judiciales reales.

“De esta manera habrían estafado a 27 personas y apropiado de más de 600 millones de pesos, mientras que los remates nunca se concretaron”, confirmó el ente acusador.

La Fiscalía estableció que los remates nunca se materializaron y que los inmuebles ofrecidos no fueron entregados. En consecuencia, un fiscal imputó a las hermanas Guzmán Andrade los delitos de captación masiva y habitual de dinero y estafa agravada.

Las procesadas no aceptaron los cargos y continuarán vinculadas al proceso penal mientras avanzan las diligencias judiciales.

El caso vuelve a encender las alertas sobre los riesgos de invertir en supuestos remates judiciales sin verificar la información ante autoridades competentes y despachos judiciales.