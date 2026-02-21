Cayó el “narco invisible”: capturan en Medellín a alias Medio Labio, cerebro financiero del Clan del Golfo

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y autoridades internacionales fue capturado en Medellín Jhon Henry González Herrera, conocido como alias Medio Labio, señalado articulador financiero del Clan del Golfo y heredero criminal de estructuras ligadas a las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia.

La detención se realizó en el marco de la operación Pandora, con apoyo de la Guardia Civil de España y Europol. Según el director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, el capturado era considerado objetivo de alto valor para autoridades de Colombia, Europa y Estados Unidos por su papel como enlace económico entre organizaciones criminales en América Latina y mafias europeas.

Cae cerebro financiero del Clan del Golfo en Medellín

Las investigaciones establecieron que mantenía presuntos vínculos con estructuras italianas como la ‘Ndrangheta y La Calabresa, además de redes internacionales como la Mocro Maffia y cárteles mexicanos. Las pruebas fueron obtenidas mediante el análisis de una plataforma de mensajería cifrada que permitió documentar operaciones de narcotráfico y lavado de activos a gran escala.

Alias Medio Labio inició su trayectoria criminal como administrador de las finanzas ilegales de las AUC, trabajando para cabecillas como Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera, conocidos como Los Mellizos. Posteriormente se consolidó como estratega financiero del Clan del Golfo.

De acuerdo con las autoridades, realizaba movimientos de dinero a través del sistema informal Hawala por cerca de 147.000 millones de pesos, recursos que presuntamente provenían del narcotráfico internacional. Por su rol discreto dentro de la organización era considerado un “narco invisible”, encargado del blanqueo de capitales para redes criminales transnacionales.

El capturado, primo de alias Don Mario, ya había sido detenido en 2008 por porte ilegal de armas y entre 2020 y 2023 afrontó un proceso por lavado de activos que terminó con su liberación por falta de pruebas.

Tras su captura fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento. La Fiscalía le imputó cargos por lavado de activos con fines de narcotráfico, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir con fines de lavado de activos.

Las autoridades señalaron que la operación representa un golpe directo a las finanzas del narcotráfico internacional, al afectar las economías ilegales que sostienen redes criminales dentro y fuera del país.