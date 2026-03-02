“No respetan los lugares sagrados”: Críticas a Vicky Dávila por cantar en iglesia de Chiquinquirá en plena campaña

Queda menos de una semana para que Colombia vuelva a tener una cita con la democracia con las legislativas que vienen acompañadas de las consultas para la Presidencia; justamente en ‘La Gran Consulta por Colombia’, resalta el nombre de la exdirectora de la Revista Semana, Vicky Dávila, quien se hizo viral recientemente por cantar en medio de una misa católica.

Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Oviedo; son quienes conforman esta consulta, una de las más opcionadas para hacerle la ‘pelea’ a quienes lideran la opción de voto en las encuestas, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Martha Peralta señaló a Vicky Dávila de querer “usar” a indígenas wayuu y la llamó “oportunista”

Es tal el movimiento de los candidatos de las consultas, que varios de ellos se han hecho virales en el ámbito digital por algunos clips de sus campañas; especialmente Dávila, a quien incluso se le masificó un audio de cuando estaba ordeñando una vaca. A esta situación se le sumó recientemente que ella decidió amenizar una misa en una iglesia católica con las letras de la canción ‘Hoy he vuelto’; video que superó rápidamente las 200.000 reproducciones en TikTok.

“Ella canta muy hermoso desde joven, una lástima que se metiera a la política”, “Los políticos en campaña se atreven a tanto”, “Puro show y circo para el pueblo: por eso Cepeda está liderando las encuestas”, “El diablo en el templo de Dios”, “Me voy a reír más cuando no gane en las votaciones”, “Bailan, cantan, actúan; pura politiquería”, “La política y la religiones han manipulado la sociedad por generaciones; es hora de despertar”, “Inaudito que la politiquería no respeta estos recintos sagrados”, y “Nada más vergonzoso que un político en campaña”, fueron algunas de las reacciones en la web china.

¿Cómo le fue a Vicky Dávila en la encuesta Invamer y en La Gran Encuesta de RCN?

Vicky Dávila se metió de lleno en la pelea y los números de “La Gran Encuesta” del RCN y GAD3 lo confirman: está prácticamente pegada al primer puesto. Con un 15,1% de intención de voto, la periodista tiene a Paloma Valencia respirándole en la nuca, pues la diferencia es de apenas unas décimas (Valencia lidera con 15,7%). Lo que más llama la atención es que ya dejó atrás a nombres de peso y con trayectoria política, como Juan Manuel Galán, demostrando que su salto de los medios a la arena electoral le está rindiendo frutos y tiene a la derecha moviéndose rápido.

Sin embargo, el panorama con la encuesta de Invamer es un poco más retador. Ahí, aunque Vicky marca un 10,4% y se da la mano con Juan Daniel Oviedo en el tercer lugar, Paloma Valencia se les escapa con una ventaja bastante amplia. Aun así, el “as bajo la manga” de Dávila es que todo el mundo sabe quién es ella; tiene un nivel de reconocimiento altísimo que, sumado a su discurso fuerte de oposición, la mantiene como una de las opciones más fuertes para dar el batacazo en la consulta de marzo.