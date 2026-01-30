Martha Peralta señaló a Vicky Dávila de querer “usar” a indígenas wayuu y la llamó “oportunista”

En las últimas horas, la precandidata presidencial Vicky Dávila desató una fuerte controversia tras hacer una visita a la comunidad wayuu y vestirse con una mujer de esa comunidad indígena. La senadora Martha Peralta, quien también pertenece a la comunidad wayuu, se pronunció sobre estos hechos y criticó duramente a Vicky Dávila.

(Lea también: Cuerpo de Bomberos de Bogotá reveló qué pasó en contingencia en inmediaciones del Palacio de Justicia).

“Ah, pero hacen un escándalo cuando me pongo jean y camiseta. Hoy aparecen otros disfrazándose de nuestras costumbres y de nuestra cultura para sacar votos, para posar en fotos y hacer politiquería y ahí sí guardan silencio. ¡Qué convenientes! Yo no me visto de indígena por conveniencia electoral. Yo soy wayuu, hablante del Wayunaiki, parte de este territorio, de esta historia y de esta lucha, no solo en campaña", aseguró la senadora en su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, Peralta advirtió que hay quienes “se rasgan las vestiduras” cuando ella se pone ropa distinta. Entre otras cosas, rechazó que se considere a su cultura como un “accesorio”

Vicky Dávila le contestó a Martha Peralta: “usted es una vergüenza”

Por su parte, Vicky Dávila le respondió a Peralta a través de su cuenta en X. Allí señaló que la manta que se puso se la entregaron las propias mujeres wayuu. Además, arremetió contra la congresista por las posiciones políticas que ha tenido.

“Usted, en cambio, ha deshornado la tradición y el honor matriarcal, los ancestros, y la cultura. Usted sabe todo lo que ha hecho. Usted es una vergüenza para la Guajira, cómplice política de este Gobierno corrupto que se robó la plata del agua de los guajiros con sed. Por qué no te callas Martha Peralta ya que no tienes autoridad moral”, apuntó Vicky Dávila.

Entre tanto, Peralta señaló que en el pasado Vicky Dávila ha estigmatizado a comunidades indígenas en sus discursos y ahora las está instrumentalizando con miras a la campaña electoral.

“Vicky, usted no conoció a las mujeres Wayuu hoy. Las usa. Las mujeres Wayuu no necesitan que usted las ‘represente’ ni que las instrumentalice para su agenda politiquera. Habla de autoridad moral quien durante años ha juzgado y estigmatizado a los pueblos indígenas, pero hoy recurre a ellos cuando necesita sus votos! OPORTUNISTA! Ellas tienen voz propia, historia y liderazgo. Y saben muy bien quién ha caminado con ellas y quién solo aparece cuando hay cámaras y elecciones. El pueblo Wayuu no entrega su palabra ni sus símbolos a quien viene de paso a tomarse una foto y salir a desinformar desde Bogotá. La manta no es un trofeo mediático ni un disfraz para atacar políticamente: es identidad, lucha y dignidad viva. A La Guajira se le respeta. A las mujeres Wayuu también”, concluyó Peralta.