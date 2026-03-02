Así están robando datos con falsos seguros del Banco de Bogotá

Ante el aumento de intentos de estafa basados en ingeniería social, el Banco de Bogotá y Seguros Alfa emitieron una alerta preventiva a sus clientes sobre una nueva modalidad de fraude que utiliza supuestas activaciones de seguros o membresías como anzuelo para robar información personal y financiera.

Según informaron las entidades, los delincuentes están suplantando la identidad de funcionarios del banco y de la aseguradora mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos y WhatsApp. En los mensajes, los estafadores informan sobre la supuesta activación de una póliza o membresía con un cobro mensual y adjuntan un enlace fraudulento para “anular” el servicio.

Uno de los mensajes identificados señala: “B.Virtual Bogot: le informa activación de membresía ALFA por $147.000 mensual. ¿No reconoce este movimiento? Anula aquí: link”. El objetivo es generar alarma en la víctima para que haga clic y entregue datos sensibles.

¿Cómo operan los delincuentes?

Esta modalidad se basa en generar sensación de urgencia. Al recibir un mensaje sobre un cobro no autorizado, muchas personas reaccionan de inmediato por temor a un débito indebido. En ese momento, al ingresar al enlace o suministrar información por teléfono, los datos pueden quedar en manos de los estafadores.

“La sofisticación de las modalidades de fraude nos exige actuar en dos frentes: fortalecer permanentemente nuestros sistemas de monitoreo y, al mismo tiempo, empoderar a los clientes con información clara para que puedan identificar intentos de suplantación”, afirmó Marcela Villegas, vicepresidente de Riesgos y Cumplimiento del Banco de Bogotá.

La directiva agregó que la entidad trabaja de manera articulada con aliados como Seguros Alfa para anticiparse a estas prácticas y proteger la confianza de personas y empresas.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

Con el fin de prevenir fraudes, las entidades recordaron a los usuarios algunas recomendaciones clave:

Solicitar productos únicamente por canales oficiales. Los seguros se adquieren exclusivamente a través de la App Banca Móvil, el portal web oficial del Banco, el Contact Center o la red de oficinas autorizadas.

App Banca Móvil, el portal web oficial del Banco, el Contact Center o la red de oficinas autorizadas. No entregar datos sensibles. El banco nunca solicitará claves, números completos de tarjetas ni información confidencial por teléfono, mensajes de texto o redes sociales.

No hacer clic en enlaces sospechosos. Ni el Banco de Bogotá ni Seguros Alfa envían enlaces por SMS para activar pólizas o confirmar compras.

Ni el Banco de Bogotá ni Seguros Alfa envían enlaces por SMS para activar pólizas o confirmar compras. Validar siempre la información. Ante cualquier duda, se recomienda finalizar la comunicación y contactar directamente las líneas oficiales del banco o la aseguradora.

Desconfiar de la urgencia. Si el mensaje exige actuar de inmediato o promete beneficios extraordinarios, podría tratarse de un intento de fraude.

El Banco de Bogotá reiteró que continuará fortaleciendo sus sistemas de monitoreo y prevención, pero recordó que la seguridad financiera también depende de la atención y cautela de los usuarios.

La recomendación principal es clara: antes de hacer clic o entregar información personal, validar siempre en los canales oficiales. En materia de seguridad digital, cada segundo de duda puede evitar una estafa.