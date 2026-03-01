Nueva encuesta revelaría empate técnico entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda en una hipotética segunda vuelta

Las elecciones presidenciales de Colombia están a la vuelta de la esquina y con los candidatos más fuertes en la contienda ya definidos, a falta de los resultados de las consultas interpartidistas, las encuestas empiezan a definir el panorama de cómo sería una hipotética segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Le puede interesar: Conmoción en Austin: FBI investiga “potencial acto de terrorismo” tras tiroteo masivo en zona de bares

La gran parte de las últimas encuestas han vaticinado que una hipotética segunda vuelta sería entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, con una ventaja del candidato de la izquierda sobre ‘El Tigre’. Pero una nueva encuesta publicada por AtlasIntel para la revista Semana arrojó un posible empate técnico entre Cepeda y De la Espriella si llegan a segunda vuelta.

Según los resultados publicados por el medio, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, lidera la intención de voto en la primera vuelta con un 37%, seguido de cerca por Abelardo de la Espriella con un 34,7% de la intención de voto. Tras ambos ‘pesos pesados’ de la política los demás candidatos no llegan ni al 10% según esta encuesta, dejando a Sergio Fajardo tercero con 6,9%, el coto en blanco en 4,8% y finalmente a Paloma con el 4,3%.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella empatarían en segunda vuelta

Teniendo en cuesta este resultado, desde AtlasIntel preguntaron a los encuestados ‘En la segunda vuelta ¿Por quién votaría? Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. Los resultados a esta pregunta dejaron ver un panorama posible sin precedentes para una segunda vuelta en el país.

Los resultados mostraron que Abelardo de la Espriella tendría un 39,1% de los votos, frente a un 38,9% de Iván Cepeda; finalmente el voto en blanco obtuvo un 15,3%.

Ahora bien, en otros escenarios de una hipotética segunda vuelta con Iván Cepeda, la encuestadora también midió cómo sería el resultado frente a Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y Sergio Fajardo. En todos los escenarios Cepeda sale ampliamente ganador, siendo su rivalidad contra Paloma Valencia la más reñida de todas.