Semana llena de marchas en Bogotá: puntos críticos y horarios que afectarán la movilidad del 2 al 8 de marzo

La movilidad en Bogotá esta semana enfrentará alteraciones significativas debido a una serie de manifestaciones ciudadanas, plantones y eventos culturales que culminarán el próximo domingo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y con jornada de elecciones. La Secretaría Distrital de Gobierno confirmó que estas actividades podrán generar desvíos e intermitencias tanto en las vías principales como en la operación de las troncales y rutas zonales de TransMilenio.

Seis localidades de la capital concentrarán la mayor carga de estas concentraciones ciudadanas: Barrios Unidos, La Candelaria, Santa Fe, Suba, Teusaquillo y Usaquén. Ante este panorama, las autoridades instan a la ciudadanía a modificar sus tiempos de desplazamiento, especialmente en corredores neurálgicos de tráfico pesado como la Carrera Séptima, la Calle 72 y la Avenida Caracas.

Zonas de mayor impacto y cronograma de bloqueos

La agenda de movilizaciones, que inició ayer domingo primero de marzo con marchas en el sector de la Torre Colpatria y conmemoraciones por el Día Mundial del Reciclador en la Plaza de Bolívar, mantendrá un ritmo constante durante los próximos días. Para evitar quedar atrapado en los embotellamientos, tenga en cuenta los siguientes puntos de encuentro reportados oficialmente por el Distrito:

Lunes 2 de marzo (Hoy): Desde las 5:00 p. m., el costado occidental de la Plazoleta de Usaquén (Calle 120 con Carrera Séptima) será el escenario de un plantón enfocado en la defensa de la vida de las mujeres.

Viernes 6 de marzo: El inicio del fin de semana coincidirá con cambios en el nororiente de la ciudad. A las 6:00 a. m. está convocado un plantón para exigir respeto a los derechos ciudadanos en la intersección de la Calle 72 con Avenida Caracas, un nodo crítico para los usuarios del sistema de transporte masivo.

Sábado 7 de marzo: Las actividades de antesala al Día de la Mujer arrancarán a la 1:00 p. m. Se trata de una movilización abolicionista que partirá desde la sede del Concejo de Bogotá (Teusaquillo), tomando toda la Calle 26 hasta desembocar en la Plaza de Bolívar, justo frente al Congreso de la República.

Domingo 8 de marzo (8M): Para el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se tiene previsto el desarrollo de múltiples marchas descentralizadas en diversos territorios de la capital, sin embargo hay muchas que serán convocadas para el domingo de la próxima semana. Aunque los horarios y rutas exactas aún están por confirmarse, se anticipa una jornada de ocupación masiva del espacio público en el centro histórico y zonas aledañas. Ya que se suma la jornada de elecciones legislativas y de consultras presidenciales.

Acompañamiento distrital y medidas de contingencia

Para reducir los conflictos en la vía y garantizar el derecho a la protesta sin afectar la movilidad, la administración distrital desplegará a los equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos. Este personal tiene la instrucción de servir de canalizador frente a las autoridades de tránsito para evitar paralizaciones totales del transporte público.

A través del Portal Bogotá, los voceros de la ciudad recomiendan a quienes deban transitar por estas zonas revisar los reportes oficiales, acatar las normas regulares como el actual esquema de pico y placa para vehículos particulares, y tomar rutas alternas desde temprano para no sufrir contratiempos en sus obligaciones diarias.