“Robar la salud fue mejor negocio que el narcotráfico”: Petro arremete contra dueños de las EPS

Petro arremete contra los dueños de las EPS, asegurando que se robaron la salud de los colombianos.

El presidente Gustavo Petro acudió en la tarde del jueves 26 de febrero a la Plaza de Bolívar, con el objetivo de dar un discurso frente a cuatro mil personas pertenecientes al sector de la salud. Allí hizo fuertes aseveraciones sobre las EPS (Entidades Promotoras de Salud) y sus dueños.

“En Colombia no hay caos de la salud, lo que hay es caos en las EPS, que son fábricas de ganancias para sus dueños”, dijo el mandatario.

De esta forma, el presidente Gustavo Petro salió en defensa del nuevo modelo de salud preventiva que impulsa su administración. “Todos los indicadores indican que cada vez hay más vida en Colombia, y más efectividad”, dijo.

el mandatario recordó que la crisis de las actuales EPS comenzó con la Ley 100 de 1993, durante el gobierno de César Gaviria, y tuvo ponente al senador Álvaro Uribe Vélez, “y que contó con mi voto negativo y el de otros 30 representantes a la Cámara porque presumíamos que al transformar al paciente en cliente, la salud se convertiría en un negocio, como efectivamente ocurrió”.

Agregó el presidente Petro que lo que ha ocurrido desde el año 93 a la fecha aún no lo conoce el pueblo: “La deuda que dejaron los dueños de las EPS con hospitales y clínicas públicas y privadas se liquidó. Al liquidarse, dejaron de pagar. Muchos hospitales y clínicas cerraron, como el San Juan de Dios de Bogotá, primer hospital de América, durante el gobierno de Andrés Pastrana”.

Luego, señaló, “a las EPS las volvieron cajas del paramilitarismo: cogieron ese dinero, no para parar hospitales y pagar enfermeras, sino para ser la caja menor de quienes con fusiles mataban físicamente colombianos, conducirlos a fosas comunes y desaparecerlos”, explicó.

Añadió que “después vimos peores historias: el robo continuo por decenas de billones de pesos en las EPS, llámense Medimás, Cafesalud, la transformación del Instituto de Seguros Sociales en la nueva EPS, etc. 100 EPS quebradas porque sus propietarios se llevaron el dinero del pueblo”.

Al referirse a lo que en el gobierno anterior se llamó “acuerdo de punto final” para cancelar las deudas con hospitales y clínicas, el jefe de Estado se preguntó: “¿Dónde está el pago de la deuda?. ¿Y dónde está el dinero que del presupuesto nacional se entregó a las EPS como punto final?”.

En ese sentido, aseguro que el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, lo que hizo fue profundizar que las EPS se volvieran intermediarios financieros e invertir los recursos públicos en lujos y no en atención a los ciudadanos.

“Hoy sabemos que la salud fue desfalcada en Colombia, que fue mejor negocio robarse los dineros públicos de la salud que transportar en avioneta cocaína a los Estados Unidos. Los capos morían, en cambio, los dueños de EPS que se robaban la salud eran aplaudidos por la prensa, no descubiertos. Hasta que llegamos nosotros. Y entonces, lo que estamos viendo es que ahora somos nosotros los responsables de la quiebra de la EPS”, afirmó.