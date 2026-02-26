“Yo no voy a votar por la consulta presidencial”: Petro y su nuevo desplante a Roy Barreras y Daniel Quintero

El presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, agitó el panorama político electoral al rechazar de manera directa, las candidaturas de dos de sus políticos más cercanos, Roy Barreras y Daniel Quintero. En redes sociales, el mandatario dejó claro que no votará la consulta presidencial en la que compiten el exembajador en Reino Unido y el exalcalde de Medellín.
Y es que llama la atención el desplante de Petro hacia dos figuras relevantes quienes durante su mandato, lo respaldaron a capa y espada en diferentes crisis que hubo.
“Yo no voy a votar por la consulta presidencial, voy a votar por la confirmación del nuevo senado y cámara”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de “X” (antes Twitter).
Petro aumentó 11 puntos y alcanzó un 49,1% de favorabilidad
A cinco meses de culminar su mandato, la gestión del presidente Gustavo Petro aumentó en 11 puntos, ubicándose en 49,1% de respaldo en febrero de 2026, frente al 38% que tenía en la última medición, en noviembre de 2025.
Así lo revela la más reciente encuesta Colombia Opina #20, realizada por la firma Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio.
Según el estudio, la desaprobación a la gestión del mandatario colombiano también evidenció una disminución significativa, pues mientras en noviembre del año pasado se ubicó en 57%, para febrero de 2026 cayó a 46,1%, es decir, que la desaprobación disminuyó en 10,9%, casi en la misma proporción en que aumentó la aprobación.
A la pregunta: “En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino?”, 45% de los encuestados respondieron que Colombia va por buen Camino, mientras 48,6% respondió que el país va por mal camino.
Esos mismos porcentajes, en la medición de noviembre pasado, se ubicaron así: Colombia va por buen camino 34,4% (el aumento en este indicador fue de 10,6% en febrero de 2026); y Colombia va por mal camino fue de 59,8% (el descenso en este indicador fue de 11,5% en febrero de este año).