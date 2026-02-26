“Reconozco que dicha expresión vulneró sus derechos”: Petro se retractó de señalamientos a Martha Lucía Ramírez

El presidente Gustavo Petro emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que de manera sorpresiva se retracta de señalamientos que le hizo meses atrás a la exvicepresidenta Martha Lucía​ Ramírez. El jefe de Estado acató las decisiones judiciales del juzgado 66 Administrativo de Bogotá.

Petro había expresado el pasado 29 de agosto de 2025 a una entrevista que concedió Ramírez a la FM: “No señora excanciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”.

Lea también: Elecciones Colombia 2026: ¿Quiénes lideran la carrera presidencial a días de las urnas?

En esa ocasión Martha Lucía criticó le gestión​ de Petro en relación con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Petro escribió en su cuenta de “X” (antes Twitter):

“Reconozco expresamente que dicha expresión vulneró sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, porque su socio que la prensa denunció no ha sido condenado por la justicia como narcoparamilitar”.

El mandatario aseguró que es un presidente que respeta “directrices de los jueces, porque ese es un pilar sagrado de la democracia que este Gobierno ha protegido y ampliado cada día”.

Sin embargo, aunque reconoció la ligereza de sus palabras, Petro continúo sus crí​ticas hacia Martha Lucía Ramírez respecto a su círculo cercano.

Le puede interesar: Petro confirmó que España extraditará a Colombia a uno de los hombres más temidos de la ‘Junta del narcotráfico’

“La vieja política y sus élites quieren silenciar el escrutinio, pero, aun así seguiremos exigiendo cuentas a quienes ejercieron el poder. Durante años, rigurosas investigaciones periodísticas han revelado hechos de grave interés público sobre su círculo cercano, Dra Ramírez: la condena de su hermano por narcotráfico en Estados Unidos”, aseveró Petro, quien agregó enlaces de notas periodísticas.

Allí también​ mencionó la responsabilidad de Ramírez en la Operación​ Orión como ministra y otros polémicos hechos.

“El Presidente defenderá siempre la verdad del pueblo, la libertad de expresión y la construcción de una Colombia digna y justa, sin arrodillarse ante la impunidad ni ante los privilegios de las élites”, concluyó Petro.