Se mueve el caso de Nicolás Petro: hay decisión sobre participación de Armando Benedetti y Agmeth Escaf en proceso judicial

El caso de Nicolás Petro registró un nuevo movimiento judicial luego de que la Procuraduría General de la Nación respaldara la decisión del Juzgado Segundo Penal Especializado de Barranquilla sobre la admisión de testimonios clave dentro del proceso que se le sigue por enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.

El delegado del Ministerio Público para el juicio, Henry Bustos, le dio la razón al juez Hugo Carbonó, quien admitió los testimonios solicitados por la Fiscalía General de la Nación del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, y del congresista del Pacto Histórico, Agmeth Escaf. En contraste, fue inadmitido el testimonio de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exjefe de campaña presidencial de Gustavo Petro, prueba que había sido solicitada por la defensa.

Juicio a Nicolás Petro avanza con decisión sobre testigos y posible traslado al Tribunal de Barranquilla

Según explicó el procurador, la Fiscalía pidió los testimonios de Benedetti y Escaf con un propósito distinto al planteado por la defensa para incluir a Roa. La defensa, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, argumentó que debía garantizarse la “igualdad de armas”, ya que si se hablaba del entorno de campaña y la relación de Nicolás Petro en ese contexto, también debía escucharse a quien dirigió la campaña presidencial.

No obstante, la Procuraduría consideró que el testimonio de Ricardo Roa “no es un tema de prueba” dentro del escrito de acusación contra el exdiputado del Atlántico. En su concepto, el debate sobre la financiación de la campaña presidencial no hace parte del objeto central del juicio, que se concentra en presuntas conductas individuales relacionadas con enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En contraste, el Ministerio Público sostuvo que los testimonios de Benedetti y Escaf sí resultan pertinentes, ya que la Fiscalía busca establecer cómo conocieron a Nicolás Petro y cuál era el ambiente en el que se desenvolvía, elementos que podrían aportar contexto relevante al proceso penal.

La audiencia fue suspendida y continuará los días 26 y 27 de marzo a las 8:30 de la mañana. En esas jornadas, la defensa seguirá exponiendo sus argumentos frente a la intervención de la Fiscalía y la Procuraduría, mientras el juzgado deberá pronunciarse sobre los recursos interpuestos. El juez advirtió que el juicio no podrá instalarse formalmente hasta que se resuelvan dichas apelaciones, por lo que el expediente podría pasar al Tribunal Superior de Barranquilla.

Por ahora, Nicolás Petro participará de manera virtual en las próximas diligencias. El procesado no ha podido viajar desde Bogotá a Barranquilla debido a que, según se informó en audiencia, continúa incluido en la llamada Lista Clinton de Estados Unidos, restricción que también involucra a su padre, el presidente Gustavo Petro; a la primera dama, Verónica Alcocer; y al ministro Benedetti.

El proceso contra el hijo del mandatario comenzó en julio de 2023, tras su captura en el norte de Barranquilla. La Fiscalía sostiene que habría recibido dinero de dudosa procedencia para beneficio propio y que presuntamente realizó maniobras para ocultar esos recursos.

La testigo principal es Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro, quien se acogió a un principio de oportunidad y entregó chats, documentos y otros elementos probatorios que hoy hacen parte del expediente. Mientras avanzan las decisiones sobre pruebas y recursos, el proceso sigue marcando la agenda judicial y política del país.