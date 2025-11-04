Juicio Nicolás Petro: Juez definirá cuáles de las más de 800 pruebas aceptará en el proceso

Foto de Nicolás Petro en una audiencia de la Fiscalía por su caso de lavado de activos.

Este martes, 4 de noviembre, se reanudará el juicio contra Nicolás Petro Burgos en donde se presentarán nuevos cargos por parte de la Fiscalía, el juez decidirá cuáles de las más de 800 pruebas serán aceptadas. Además, se conoció que la defensa del exdiputado no estará presencialmente en el juicio.

El hijo mayor del presidente de la República está acusado por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Reinicia el juicio de Nicolás Petro Burgos en Barranquilla

El proceso lo lleva el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, bajo la dirección del juez Hugo Junior Carbonó, quien ha manifestado su posición y ha advertido que “este despacho no se dejará presionar ni por los medios, ni por las redes, ni por la política. Aquí las decisiones se toman con base en el expediente y en la ley”.

En esta etapa el juez Carbonó tendrá que definir cuáles de las más de 800 pruebas aportadas por la Fiscalía y la defensa serán admitidas e incorporadas al juicio penal.

Entre las pruebas figuran testimonios, peritajes, análisis de teléfonos celulares, documentos financieros, informes técnicos y material multimedia.

De acuerdo con el portal Focusnoticias, este viernes 7 de noviembre la Fiscalía adicionará nuevos cargos a la imputación inicial y es interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias peculado por apropiación y falso testimonio.

De acuerdo con la investigación los contratos comprometidos en los presuntos hechos de corrupción son por más de 3.000 millones de pesos, suscritos en un lapso de aproximadamente dos años.

Por su parte, el abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza. explicó que su cliente participará en el proceso virtualmente, pues según su defensa “no tiene recursos porque no hay plata, la aerolínea no le permite comprar tiquetes”, y adujo que ello se debe a la inclusión de Petro Burgos en la llamada “lista Clinton”.

Carranza también dijo que existen riesgos de seguridad vinculados al entorno del juicio, porque que uno de los investigadores del caso “estaría siendo indagado por presuntos vínculos con el Clan del Golfo”.