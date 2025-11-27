Tremendo regaño del juez a Nicolás Petro por preguntas a la Fiscalía en medio de audiencia de Imputación

Este miércoles, 26 de noviembre, se llevó a cabo la audiencia de Imputación de Cargos contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, que tiene sobre su espalda uno de los procesos judiciales más mediático de los últimos años. En medio de la diligencia judicial, el juez le permitió la intervención a Nicolás, quien es abogado de profesión, pero tuvo que interrumpirlo ante las preguntas que le formuló a la fiscal del caso.

El juez de control de garantías le lanzó fuerte regaño ante el tipo de preguntas o aclaraciones que pidió que realizara la fiscal en medio de la audiencia en la que Nicolás Petro tenía que indicar si entendía los cargos que le estaban imputando.

Juez regañó a Nicolás Petro tras preguntas que le hizo a la fiscal del caso

En medio de la audiencia de Imputación de cargos, el juez le otorgó la oportunidad a Nicolás Petro de hacer aclaraciones en relación a los cargos que le fueron imputados por la fiscal.

“¿Puede explicar cómo puede responder un particular por peculado, como coautor interviniente, si la calidad especial recae exclusivamente sobre el servidor público y usted misma reconoció que yo no tenía custodia ni disponibilidad jurídica de los recursos?”, fue la pregunta de Petro a la fiscal.

En ese momento el juez interrumpió y dijo: “No, no conteste señora fiscal. No le voy a permitir esa pregunta. Esto no se trata de hacer un debate jurídico sobre la calificación jurídica. Si no si usted entendió o no los hechos y la adecuación típica que corresponde. Así que por favor, modulemos, reconozcamos la naturaleza de las preguntas que puede realizar. Esto no se me va a convertir en un debate, que usted vaya a hacer un debate sobre la calificación jurídica y la compatibilidad de la figura jurídica porque entiendo que usted es abogado”.

Luego de eso, Nicolás Petro hizo otra pregunta: “señora fiscal, con todo respeto, si usted misma ha tenido que revisar, corregir aclarar y completar y modificar su imputación durante esta audiencia, ¿cómo puede pedirme a mí que decida hoy si me allano o no a unos cargos que ni usted ha formulado con estabilidad?“.

Nuevamente el juez intervino y dijo: “no me conteste esa pregunta señora fiscal. Sabe qué, no le voy a permitir esa pregunta porque esa pregunta no tiene nada que ver con la claridad de los hechos. Yo a usted gentilmente le permití que se explayara dejando unas aclaraciones que incluso, no son propias de la audiencia de formulación de imputación, con la finalidad de ser garantista con usted, que tuviese voz en esta audiencia, aunque fuese impertinente en el momento procesal en que lo hizo. Y ahora está utilizando las preguntas aclaratorias para hacer retórica, no se lo voy a permitir. Hasta aquí finaliza, como usted dijo que era su última pregunta”.