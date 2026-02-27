¿Lo robaron recientemente? Esto es lo que debe pagar para sacar el duplicado de su licencia de conducir

Nadie se escapa de la inseguridad en Colombia y perder la licencia de conducción bien sea por descuido o por ser víctima de un robo no solo es un inconveniente logístico, sino que implica un trámite obligatorio ante las autoridades de tránsito para evitar sanciones severas. Esto le cuesta sacar el dúplicado en Bogotá.

Con la entrada en vigencia de las nuevas tarifas para el año 2026, los conductores en la capital deben estar al tanto de los costos actualizados y, sobre todo, de las estrictas condiciones impuestas por el Ministerio de Transporte y la Secretaría Distrital de Movilidad respecto al estado de su historial de infracciones.

¿Cuánto cuesta el duplicado de la licencia en 2026?

De acuerdo con el esquema tarifario de la Ventanilla Única de Servicios (VUS), el costo del duplicado ha tenido un ajuste proporcional al incremento del salario mínimo y los valores del RUNT. Para este año, los valores fijados para obtener una copia idéntica de su documento vigente son:

Para Automóviles: $266.400

$266.400 Para Motocicletas: $209.300

Es fundamental aclarar que el duplicado solo aplica si su licencia original aún se encuentra vigente. Si el documento ya ha cumplido su ciclo de validez, el ciudadano no debe solicitar un duplicado, sino realizar el proceso de renovación, el cual tiene costos y requisitos adicionales, como la realización de nuevos exámenes de aptitud física y mental.

Puedo sacar el dúplicado si tengo deudas de comparendos

Uno de los mayores obstáculos que enfrentan los ciudadanos al llegar a las ventanillas de atención es encontrarse con bloqueos en el sistema debido a deudas pendientes. El Ministerio de Transporte, bajo la Resolución 20223040045295, es enfático: ningún organismo de tránsito en el país puede expedir, renovar o duplicar una licencia de conducción si el solicitante no se encuentra a paz y salvo por concepto de multas e infracciones de tránsito.

Esta validación se realiza en tiempo real a través del SIMIT (Sistema Integrado de Multas e Infracciones de Tránsito). La Secretaría de Movilidad de Bogotá recomienda a los usuarios verificar su estado de cuenta antes de agendar la cita. En caso de tener un comparendo, el ciudadano debe:

Realizar el pago total de la deuda.

Si aplica, asistir al curso pedagógico para obtener descuentos.

En caso de tener un acuerdo de pago, este debe estar vigente y sin cuotas en mora.

Requisitos y pasos para el trámite

Para asegurar que el proceso sea ágil, la Ventanilla Única de Servicios exige el cumplimiento de los siguientes requisitos generales:

Inscripción en el RUNT: El ciudadano debe estar previamente registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito.

El ciudadano debe estar previamente registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito. Documento de Identidad: Presentar la cédula de ciudadanía o extranjería original. No se admiten fotocopias ni denuncios para la validación biométrica.

Presentar la cédula de ciudadanía o extranjería original. No se admiten fotocopias ni denuncios para la validación biométrica. SOAT Vigente: El Ministerio de Transporte exige que el vehículo asociado al conductor (en caso de ser propietario) o al menos el registro general, cuente con la información del SOAT cargada y vigente en la plataforma.

El Ministerio de Transporte exige que el vehículo asociado al conductor (en caso de ser propietario) o al menos el registro general, cuente con la información del SOAT cargada y vigente en la plataforma. Agendamiento: El trámite en Bogotá es presencial y requiere cita previa, la cual se solicita a través del portal oficial www.ventanillamovilidad.com.co.

¿Me pueden poner un comparendo si no tengo mi licencia?

La Secretaría de Movilidad recuerda que conducir un vehículo sin portar la licencia de conducción física (o digital verificable) da lugar a una infracción tipo B.01 del Código Nacional de Tránsito, la cual conlleva una multa económica y la posible inmovilización del vehículo. Por ello, se insta a los conductores a realizar el trámite de duplicado de manera inmediata tras la pérdida del documento.

Finalmente, recuerde que el duplicado de la licencia conservará la misma fecha de vencimiento que la que tenía el documento extraviado. Si su licencia vencía en pocos meses, evalúe si le es más rentable realizar directamente el trámite de renovación.

