Renovación de licencia de conducción 2026: Todo lo que debe saber para evitar multas y procesos demorados

Con el inicio del 2026, miles de colombianos se enfrentan a la necesidad de renovar su licencia de conducción. Este trámite, que suele dejarse para última hora, ha cobrado una relevancia especial este año debido a la actualización de las tarifas basadas en la Unidad de Valor Básico (UVB) y al endurecimiento de los controles viales en las principales ciudades del país. Si su licencia fue expedida o renovada en 2016 (para particulares), es muy probable que su fecha de vencimiento esté cerca.

¿Quiénes deben renovar en 2026?

La vigencia del documento depende de su edad y del tipo de servicio (particular o público). Para este año, deben estar alerta:

Conductores de vehículos particulares: Personas menores de 60 años que renovaron por última vez en 2016 (vigencia de 10 años).

Personas menores de 60 años que renovaron por última vez en (vigencia de 10 años). Adultos mayores: Conductores entre 60 y 80 años deben renovar cada 5 años , mientras que los mayores de 80 años deben realizar el trámite anualmente .

Conductores entre 60 y 80 años deben renovar cada , mientras que los mayores de 80 años deben realizar el trámite . Servicio Público: La vigencia es de 3 años, por lo que quienes hicieron el proceso en 2023 ya están en turno.

Requisitos y pasos a seguir

Para evitar contratiempos, el ciudadano debe cumplir con tres pilares fundamentales antes de acercarse a un organismo de tránsito:

Paz y Salvo: No puede tener multas de tránsito pendientes. Es vital consultar el SIMIT antes de iniciar. Examen Médico: Debe acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado por el Ministerio de Transporte. Allí se evaluará su visión, audición y coordinación motriz. Los resultados se cargan automáticamente al RUNT. Inscripción en el RUNT: Sus datos deben estar actualizados en el sistema nacional.

Costos estimados para 2026

El precio total del trámite es la suma del examen médico y los derechos de tránsito. Para este año, los valores aproximados son:

Derechos de tránsito (Refrendación): Entre $ 140.000 y $ 155.000 (varía ligeramente según la ciudad, como Bogotá, Medellín o Cartagena).

Entre (varía ligeramente según la ciudad, como Bogotá, Medellín o Cartagena). Examen médico: Dependiendo de la categoría, el costo oscila entre $ 230.000 y $ 260.000 .

Dependiendo de la categoría, el costo oscila entre . Multa por vencimiento: Si es sorprendido conduciendo con el documento vencido, se enfrentará a una infracción tipo B02, que para 2026 asciende a $ 337.600, además de la posible inmovilización del vehículo.

¿Cómo consultar su fecha exacta?

No confíe plenamente en la fecha que ve en el plástico físico, ya que cambios legislativos previos podrían haber alterado su vigencia en el sistema. La forma más segura es ingresar a la página oficial del RUNT (www.runt.gov.co), ir a la sección “Consulta de ciudadanos por documento de identidad” y verificar el estado y vencimiento de cada categoría.

Inicie el proceso al menos 15 días antes del vencimiento. En ciudades grandes como Bogotá, las citas en la Ventanilla Única de Servicios suelen agotarse rápido, y circular “mientras le dan la cita” no lo exonera de la multa de tránsito.

