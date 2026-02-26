Evítese que lo partan los de Tránsito: Esto cuesta el trámite para cambiarle el color a una moto en Bogotá

El Ministerio de Transporte y la Secretaría Distrital de Movilidad han ratificado las directrices y tarifas vigentes para la actualización de la licencia de tránsito, un trámite obligatorio para todos aquellos propietarios que decidan modificar la apariencia estética de su vehículo. En lo que va del año, las autoridades han intensificado los operativos de control, recordando que la correspondencia entre el aspecto físico del vehículo y su registro oficial es una cuestión de seguridad nacional y control civil. Acá todo lo que debe saber.

Para el año fiscal 2026, el costo establecido para el trámite de Cambio de Características (Color) en motocicletas dentro de la jurisdicción de Bogotá es de $314.300. Este valor integra los derechos de trámite del organismo de tránsito junto con las tasas correspondientes al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Esto puede ser de su interés 🟢📲 >>> Revolución sobre dos ruedas: Colombia superará los 14 millones de motocicletas en 2026

Motos Bogotá Foto: Motos en Bogotá descargada de X @PoliciaBogota 31 de octubre 2025

Paso a paso para el trámite del cambio de color de una moto

La Ventanilla Única de Servicios (VUS) es la entidad encargada de centralizar este proceso en la capital. Para legalizar la nueva apariencia de su motocicleta, el propietario debe seguir rigurosamente el siguiente protocolo administrativo:

Verificación de requisitos previos

Antes de iniciar el proceso, es imperativo validar que el propietario esté inscrito en el sistema RUNT. Asimismo, el vehículo debe contar con el SOAT y la Revisión Técnico-Mecánica vigentes y cargados en la plataforma. Un requisito ineludible es que el titular se encuentre a paz y salvo por concepto de multas o infracciones de tránsito a nivel nacional.

Agendamiento y documentación

El ciudadano debe solicitar una cita previa a través del portal digital de la Ventanilla Única de Servicios. El día de la cita, deberá presentar:

Documento de identidad original.

Formulario de Solicitud de Trámites debidamente diligenciado, con la anotación específica del nuevo color.

Una carta suscrita por el propietario donde se detallen las modificaciones realizadas.

Toma de improntas y validación técnica

Uno de los pasos más críticos es la presentación de las improntas (números de serie de chasis y motor) adheridas al formulario de solicitud. Estas deben ser legibles y tomadas directamente de las partes físicas de la motocicleta para garantizar que no exista alteración de los sistemas de identificación del vehículo.

Pago y expedición

Una vez validados los documentos en el punto de atención, se procede al pago de los $145.400 en las cajas bancarias autorizadas. Tras la verificación del pago, la Secretaría de Movilidad procede a la impresión y entrega de la nueva licencia de tránsito con la información actualizada

¿Puedo pedir que mi moto sea multicolor?

La normativa de movilidad contempla casos especiales para diseños personalizados. Si la motocicleta presenta más de tres colores predominantes, la autoridad de tránsito registrará el vehículo bajo la denominación “Multicolor” en la tarjeta de propiedad. Esta categoría otorga mayor flexibilidad estética al propietario, siempre que se mantenga el registro actualizado ante el RUNT.

Con estas medidas, el Ministerio de Transporte busca mantener la trazabilidad de los vehículos que circulan por el territorio nacional, garantizando que la información en las bases de datos del Estado sea fidedigna y actualizada frente a las transformaciones físicas que sufra el parque automotor.

¿Qué multa le pueden poner por circular con una moto cuyo color es diferente al de la carta de propiedad?

Circular con una motocicleta cuyo color no coincida con el descrito en la tarjeta de propiedad (conocida comúnmente como carta de propiedad) constituye una infracción a las normas de tránsito vigentes. Dicha falta conlleva una sanción económica de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y la facultad de la autoridad para proceder con la inmovilización del vehículo en patios, lo que incrementa significativamente los costos para el ciudadano.