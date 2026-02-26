¿Cuánto costará el nuevo pasaporte colombiano? Precios y fechas clave para el cambio en 2026

A partir del próximo 1 de abril de 2026, los ciudadanos que tramiten su documento de viaje en Colombia o en los consulados del exterior recibirán una libreta totalmente renovada. El anuncio, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha generado una oleada de consultas sobre el impacto en el bolsillo de los colombianos y la obligatoriedad del trámite.

Le puede interesar: Alerta en Bogotá: DEA y agencias locales frustran plan del ELN para sabotear las elecciones

La buena noticia para los viajeros es que la Cancillería confirmó que el cambio de diseño no implicará costos adicionales por concepto de “novedad”. El valor del documento se ajustará exclusivamente bajo el Índice de Precios al Consumidor (IPC), manteniendo la estructura de cobro actual.

Tarifas confirmadas: ¿Qué precio pagará en su región?

El costo final del pasaporte varía dependiendo de si se realiza en la capital del país o en las gobernaciones, debido al impuesto de timbre y las tasas departamentales. Aquí le detallamos los valores oficiales para 2026:

1. En Bogotá (Sedes de la Cancillería)

Pasaporte Ordinario: $190.000 (Incluye tarifa base de $111.000 + $79.000 de timbre).

$190.000 (Incluye tarifa base de $111.000 + $79.000 de timbre). Pasaporte Ejecutivo: $323.000 (Incluye tarifa base de $244.000 + $79.000 de timbre).

$323.000 (Incluye tarifa base de $244.000 + $79.000 de timbre). Pasaporte de Emergencia: $192.000 (Este trámite no paga impuesto de timbre).

2. Fuera de Bogotá (Gobernaciones)

En las regiones, el precio base es el mismo ($190.000 para el ordinario), pero se debe sumar el impuesto departamental, que fluctúa según la administración local. Por ejemplo, en departamentos como Antioquia o Santander, el valor total puede superar los $300.000.

¿Es obligatorio cambiar el pasaporte vigente?

Esta es la duda más frecuente en Google Discover. La Cancillería ha sido enfática: no debe renovarlo si aún está vigente. Los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento impresa en su libreta (generalmente 10 años después de su expedición).

“Puedes seguir usándolo sin ningún problema después del primero de abril de 2026 hasta su fecha de vencimiento”, aclaró el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Seguridad y soberanía: Las novedades del diseño

El nuevo modelo no es solo una cuestión estética. Se trata de un salto tecnológico en seguridad que busca reducir el riesgo de falsificaciones y agilizar los procesos migratorios. Entre sus características principales destacan:

Tecnología UV: Elementos visibles únicamente bajo luz ultravioleta.

Elementos visibles únicamente bajo luz ultravioleta. Identidad Nacional: Páginas internas con ilustraciones inspiradas en la biodiversidad y cultura de Colombia.

Páginas internas con ilustraciones inspiradas en la biodiversidad y cultura de Colombia. Validación Real: Sistemas de verificación en línea en tiempo real para aeropuertos internacionales.

Sistemas de verificación en línea en tiempo real para aeropuertos internacionales. Producción Soberana: En esta nueva etapa, la Casa de la Moneda de Portugal proveerá las libretas, pero la personalización final estará a cargo de la Imprenta Nacional, un paso clave en el plan de soberanía de datos del Gobierno Petro.

La recomendación final de las autoridades es iniciar el proceso de renovación al menos seis meses antes de que caduque su documento actual para evitar contratiempos en sus planes de viaje.