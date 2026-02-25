“Está dispuesto a ensuciarse las manos por el poder”: Daniel Quintero Calle arremetió contra Roy Barreras

Daniel Quintero Calle y Roy Barreras, aspirantes a la presidencia por la izquierda. (Foto: Captura de pantalla / Archivo)

Daniel Quintero Calle arremetió contra Roy Barreras y lo señaló de estar ansioso de poder

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle lanzó fuertes críticas contra el exembajador, dirigente político y aspirante a la presidencia, Roy Barreras, a quien cuestionó sobre su estilo de hacer política y lo retó públicamente a debatir de cara a las próximas elecciones.

Quintero afirmó, durante una entrevista concedida a Caracol Radio, que Barreras “apela es a las maquinarias, a la política tradicional”.

Quintero lanzó fuertes críticas contra Roy Barreras, su contendor en la consulta de la izquierda

Quintero señaló a Barreras de ser “un candidato que está dispuesto a ensuciarse las manos por el poder y que cree que no necesita estos espacios para debatir ideas porque su batalla no es por las ideas, sino por el poder”.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje directo: “Mi mensaje a Roy Barreras es a que venga a los debates y enfrente las ideas”.

Durante la entrevista, el exmandatario también se refirió a la eventual fórmula vicepresidencial y aseguró que quiere que ese cargo sea ocupado por una mujer.

Quintero lanzó una polémica frase que generó controversia al señalar que Barreras “tiene que ponerse falda primero porque yo quiero que la vicepresidenta sea una mujer”.

¿Qué ha pasado con Daniel Quintero políticamente?

Quintero tras dejar el cargo como alcalde de Medellín, tres meses antes de terminar el mandato en 2023, ha mantenido una presencia activa en redes sociales y escenarios mediáticos, donde defiende su gestión y fija postura frente al Gobierno nacional y a otros sectores de la izquierda y el progresismo.

Su aspiración presidencial lo enfrenta a figuras cercanas al oficialismo como con sectores alternativos. Dentro de sus principales retos está en ampliar su base más allá de Antioquia y reducir los niveles de polarización que marcaron su administración local, especialmente frente a grupos empresariales y partidos tradicionales.

Su insistencia en confrontar directamente a figuras como Roy Barreras forma parte de una estrategia para posicionarse como opción independiente frente a lo que denomina “maquinarias políticas”, mientras define alianzas y una eventual fórmula vicepresidencial con la que buscará fortalecer su proyecto electoral.

El próximo 8 de marzo se realizará la consulta interpartidista en la que participarán Quintero y Barreras, quienes buscan consolidar apoyos dentro de sus respectivas corrientes y proyectarse como opciones competitivas en la contienda presidencial.

La consulta se perfila como un primer pulso electoral que permitirá evaluar la capacidad de movilización de cada campaña, así como el respaldo ciudadano a sus propuestas.

El resultado del 8 de marzo será determinante en la configuración de alianzas y fórmulas vicepresidenciales, así como en la narrativa que marcará el inicio formal de la campaña presidencial.