¡Qué crueldad! Graban a un perrito corriendo detrás de un vehículo sin entender que lo estaban abandonando

A través de las redes sociales se conoció un video muy triste de un perrito que corre desesperadamente por alcanzar el vehículo en el que, presuntamente, se movilizan los que serían sus dueños. Un conductor se percató del hecho y logró grabar las placas del responsable.

El caso se habría registrado en la vía que comunica el barrio La Graciela con la variante La Romelia - El Pollo en Pereira.

Perrito corre detrás del carro de sus dueños sin saber que lo estaban abandonando

“Conductor registró en video el presunto abandono de un perro en la vía que comunica el b/La Graciela con la variante La Romelia–El Pollo en Pereira. En las imágenes se observa al canino corriendo desesperadamente detrás del vehículo en el que, se movilizaba su familia", informó la cuenta de X Colombia Oscura, en donde se publicó el video.

Al conductor que denunció el hecho se le escucha decir: “vea, del DKV046 abandonó acá el perrito por La Graciela”, luego se aleja un poco el carro, pero cuando lo vuelve a alcanzar dice: “véalo, no lo quiere dejar subir el perrito. Vea, lo va a abandonar. Lo dejó abandonado”.

Ante las imágenes los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Es urgente encontrar al propietario de este vehículo y abrirle un proceso por maltrato animal bajo la ley Ángel. Ya que el abandonó es una forma de maltrato”, “Mas adelante las pagas. Porque se ponen a tener perro si no quieren cuidarlo, no tenga nada mejor”, “Lo más importante, ¿Algún buen samaritano lo recogió?“ y ”Malditos inservibles que en vez de darlo en adopción a una persona que en verdad le de atención, prefieren dejarlos abandonados a la buena de Dios“.

¿Qué dice la ley de protección animal en Colombia?

En Colombia, la protección de los animales está respaldada por la Ley 1774 de 2016, que los reconoce como seres sintientes y no como cosas. Esta norma modificó el Código Civil y el Código Penal para establecer sanciones contra quienes incurran en maltrato animal, incluyendo penas de prisión y multas económicas.

La ley marcó un cambio jurídico importante al elevar la protección animal a un asunto de interés público y establecer responsabilidades claras para los ciudadanos y las autoridades.

El abandono también puede constituir una forma de maltrato. Cuando un animal doméstico es dejado en la calle sin condiciones de cuidado, alimentación o protección, se expone a enfermedades, accidentes y violencia.

En ese contexto, las autoridades pueden iniciar procesos sancionatorios si se demuestra que hubo intención o negligencia grave por parte del responsable. Además de las consecuencias penales, existen comparendos y medidas administrativas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.