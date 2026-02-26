Petro mejora su imagen y alcanza 49,1% de favorabilidad en nueva medición de Invamer

A medida que se acercan las elecciones legislativas, la más reciente encuesta de Invamer revela cambios significativos en el panorama político del país y en la percepción de los ciudadanos sobre la situación nacional. Uno de los datos más relevantes es el repunte en la favorabilidad del presidente Gustavo Petro, quien alcanza un 49,1% de aprobación, su cifra más alta en más de dos años. El resultado marca un giro frente a mediciones anteriores y abre el debate sobre su impacto en el escenario electoral y en la dinámica política de cara a 2026.

En cuanto a la percepción general del rumbo del país, el estudio de Invamer muestra un escenario dividido: el 45 % de los encuestados considera que Colombia va por buen camino, mientras que el 48,6 % opina que va por mal camino. Frente a noviembre de 2025, cuando el 34,4 % tenía una visión positiva, se evidencia un aumento de 10,6 puntos porcentuales en febrero de 2026, lo que sugiere un cambio relevante en el clima de opinión.

Entre las principales preocupaciones ciudadanas, el 30 % señala el orden público como el problema más grave del país, un indicador que vuelve a poner en el centro del debate la seguridad y la estabilidad institucional en la antesala de las elecciones presidenciales de 2026.

La desaprobación del presidente Gustavo Petro también registró variaciones significativas. Mientras en noviembre del año pasado se ubicaba en 57 %, en la medición más reciente cayó a 46,1 %, lo que representa una disminución de 10,9 puntos porcentuales, equivalente a una reducción relativa del 19,1 %. El dato confirma un repunte en su imagen y una reducción en la brecha entre aprobación y desaprobación.

En perspectiva histórica, la encuesta recuerda que la imagen negativa del expresidente Iván Duque se mantuvo por encima del 60 % entre abril de 2021 y junio de 2022, alcanzando un pico de 71 % de desaprobación en febrero de 2022 y cerrando su mandato con 65 % de desfavorabilidad, según la última medición presidencial de ese periodo.

¿Cómo está la percepción frente a las instituciones más importantes del país?

Respecto a la evaluación institucional, las entidades con mejor percepción ciudadana son las Fuerzas Militares (79,1 %), la Iglesia Católica (68,9 %) y la Registraduría Nacional (67,9 %). En contraste, las de menor imagen favorable son el sistema judicial colombiano (31,4 %), los partidos políticos (24,8 %) y el ELN (3,8 %), lo que refleja una persistente desconfianza hacia actores políticos y armados.

La medición se realizó entre el 11 y el 22 de febrero de 2026, a través de 3.800 encuestas presenciales en 147 municipios —24 capitales y 123 no capitales—. El estudio fue financiado por Noticias Caracol y Blu Radio, tiene un margen de error de 1,93 % y un nivel de confianza del 95 %.