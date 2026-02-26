Quienes son los candidatos que lideran la intención de voto en consultas, según encuesta Invamer

La firma Invamer presentó los resultados de la encuesta Colombia Opina, en la que midió la intención de voto para las consultas interpartidistas del 8 de marzo, un paso clave para definir los candidatos que competirán en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

El estudio indagó primero sobre la probabilidad de participación. El 46,4 % respondió que definitivamente sí votaría, mientras que el 20,1 % afirmó que probablemente lo haría. En contraste, el 11,3 % aseguró que definitivamente no votaría y un 15 % aún no sabe si acudirá a las urnas. Además, el 62,6 % manifestó que sí pediría el tarjetón de las consultas, frente a un 37,4 % que dijo que no.

En cuanto a la preferencia por bloques, La Gran Consulta obtendría el 34,3 % de participación; la Consulta de las Soluciones, el 13 %; y el Frente por la Vida, el 8,9 %. Sin embargo, un 43,9 % no sabe o no responde por cuál consulta votaría.

En La Gran Consulta por Colombia, la senadora Paloma Valencia lidera con el 41,6 %, seguida por Juan Manuel Galán (12,2 %), Juan Daniel Oviedo (10,4 %) y Vicky Dávila (10,4 %). Más atrás aparecen Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y David Luna. De mantenerse la tendencia, Valencia representaría al sector de la derecha en la primera vuelta.

En la Consulta de las Soluciones, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López obtiene un contundente 92,9 %, frente al 7,1 % de Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez. López ha centrado su discurso en la lucha contra la corrupción, la recuperación de la seguridad y la salud, y la necesidad de gobernar sin clientelismo.

Por su parte, en el Frente por la Vida, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle encabeza con 68,1 %, seguido por Roy Barreras (23 %). Más atrás figuran Edison Lucio Torres Moreno, Martha Viviana Bernal y Héctor Elías Pineda. Quintero ha planteado la necesidad de un “reseteo” institucional con apoyo en la tecnología y reformas estructurales.

Los ganadores de estas consultas se enfrentarán en primera vuelta a otros aspirantes como Sergio Fajardo, Iván Cepeda, Miguel Uribe Turbay, Clara López Obregón, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo y Juan Fernando Cristo, entre otros.

Según la ficha técnica, la encuesta fue realizada entre el 11 y el 22 de febrero de 2026, con 3.800 encuestas presenciales en 147 municipios. El estudio tiene un margen de error de 1,93 % y un nivel de confianza del 95 %. Fue financiado por Noticias Caracol y Blu Radio.

El sondeo perfila un escenario competitivo y muestra que, aunque hay liderazgos claros en cada bloque, persiste un alto porcentaje de indecisos que podría ser determinante en la definición final de las candidaturas presidenciales.

